Dobrindt gegen Lockdown

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich hinter den Vorschlag gestellt, im Fall hoher Infektionszahlen strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte einzuführen. „Die Normalität, die für Geimpfte herrschen muss, kann bei einer angespannten Infektionslage für Nicht-Geimpfte möglicherweise nicht gleichermaßen gelten“, sagte Dobrindt dieser Redaktion. „Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass Hotels, Restaurants oder Kulturveranstalter ihr Angebot auf Geimpfte beschränken.“

Einen erneuten Lockdown für alle schloss Dobrindt aus. „Ein Lockdown würde auch alle Geimpften betreffen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung mehr, denn das Impfen ist der Weg in die Normalität.“ Bei hohen Infektionszahlen müsse man vielmehr auf die Nicht-Geimpften schauen. „Sie sind es, die dann möglicherweise Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Für Geimpfte sehe ich das nicht.“ Dobrindt nannte zwei Kriterien für die Einführung strengerer Corona-Regeln für Ungeimpfte: Die Entwicklung auf den Intensivstationen und die Infektionslage in den Schulen. ZRB