DLRG fordert Unterstützung

Mannheim. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Mannheim will, dass die Stadt sie mehr unterstützt. Geklagt wird unter anderem über ein marodes Gebäude im Herzogenried, zu enge Garagen und fehlende Zugänge für Boote am Neckar. Bei einem Treffen mit den Helfern und Mitgliedern des Gemeinderats räumte der Erste Bürgermeister Christian Specht ein: „Wir brauchen eigentlich mehr Investitionen in den Katastrophenschutz.“ Der Christdemokrat äußerte auch Bedauern, dass die DLRG nicht – wie von ihr gewünscht – in das gerade im Herzogenried entstehende neue Kombibad miteinbezogen worden sei. Da müsse man „nochmal darüber reden“, sagte Specht. pwr/sma

