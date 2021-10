Dienst stark in der DTM

Hockenheim. Beim Rennwochenende der DTM auf dem Hockenheimring hat es viele zufriedene Gesichter gegeben. Allen voran bei den Siegern der beiden Läufe. Am Samstag war Kelvin van der Linde nicht zu schlagen, am Sonntag Lucas Auer.

Der Lampertheimer Marvin Dienst zeigte bei seinem DTM-Debüt starke Leistungen und fuhr am Sonntag als Siebter in die Punkte. „Darauf lässt sich aufbauen“, sagte der 24-jährige Mercedes-Fahrer. Er hätte nichts gegen weitere Starts im kommenden Jahr. Von einem „gebrauchten Wochenende“ sprach hingegen Timo Glock aus Wersau im Odenwald. Der BMW-Pilot hatte, wie seine Markenkollegen, mit den verordneten Zusatzgewichten zu kämpfen und kassierte zudem am Sonntag noch eine Zeitstrafe.

Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, zog derweil ein positives Fazit. „Wir waren wirklich glücklich, endlich wieder Fans auf den Rängen und im Fahrerlager zu sehen“, erklärte der 53-Jährige. Nach offiziellen Angaben waren rund 15 000 Karten verkauft worden. „Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn mehr Fans gekommen wären, aber die Unsicherheit wegen Corona kennen ja beispielsweise auch die Fußballclubs. Dort ist auch noch Luft nach oben“, sagte Teske. jako