Wieder einmal stehen wir in der Corona-Pandemie an dem Punkt, an dem wir nicht so recht wissen, wie schlimm es wird. Geht die Omikron-Welle in den wichtigen Bereichen der kritischen Infrastruktur glimpflich ab – ohne extreme Personalausfälle und Lieferengpässe? Oder wird das öffentliche Leben lahmgelegt, werden sich die Regale in den Supermärkten leeren und können Krankenhäuser bald keine

...