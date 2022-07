Die erste Stütze steht

Mannheim. In der Kleingartenanlage in der Feudenheimer Au ist die erste Stütze für die Seilbahn der Bundesgartenschau in Mannheim in 2023 errichtet worden. Die Arbeiten laufen damit wie geplant. Diese Woche wird noch ein weiterer Mast errichtet, dann geht es Ende Juli weiter. Auch die Vorarbeiten für den Bau der beiden Stationen haben bereits begonnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin froh und stolz, dass wir trotz aller Herausforderungen den Zeitplan einhalten können“, hebt Chrakhan Ismail, Architektin und Projektleiterin für die Seilbahn bei der Bundesgartenschau-Gesellschaft, zufrieden hervor. Bau und Betrieb der Seilbahn liegt in den Händen der österreichischen Firma Doppelmayr. Sie kann die Rundrohrstützen in einem eigenen Stahlwerk im Vorarlberg herstellen.

Die Seilbahn verbindet während der Bundesgartenschau die beiden Gelände, den Luisenpark und das frühere Spinelli-Kasernenareal. Für die 2049 Meter lange Strecke rechnet die Firma mit einer Fahrzeit von sieben bis acht Minuten, denn die Geschwindigkeit beträgt etwa 6,5 Meter pro Sekunde. Das bedeutet, dass mit den 64 je zehn Personen fassenden Kabinen pro Stunde und Richtung 2800 Passagiere befördert werden können. Bis Ende März 2024 soll die Seilbahn schon wieder verschwunden sein – die beiden Stationen ebenso wie die insgesamt zehn Stützen werden zurückgebaut.