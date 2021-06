DFB-Elf löst Euphorie aus

München. Die Stimmung auf der Rückfahrt von München ins EM-Camp nach Herzogenaurach war in den beiden Teambussen diesmal natürlich viel besser. Erleichterung statt Grübeln. Bestätigung statt Zweifel. Freude über gleich vier Treffer beim 4:2-Sieg gegen den hoch gehandelten Europameister Portugal statt Frust über das Hummels-Eigentor gegen Weltmeister Frankreich – und unter den deutschen Fans ist die Euphorie nach einem starken Auftritt zurück. „Wir haben uns viele gute Möglichkeiten rausgespielt und hatten ein sehr gutes Tempo. Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung“, sagt Joachim Löw. Auch der Bundestrainer war ein Gewinner beim Sieg gegen Cristiano Ronaldo & Co.

Für Zufriedenheit sieht Löw aber noch keinen Grund. „Der nächste Gegner steht an. Und die Ungarn haben mit dem 1:1 gegen Frankreich gezeigt, dass sie nicht ungefährlich sind“, sagte er. „Wir haben jetzt mal einen Sieg eingefahren. Wir haben es selber in der Hand.“ Den Auftrag schloss er gleich an: „Jetzt müssen wir gegen Ungarn nachlegen.“ alex