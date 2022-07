Deutschland ächzt unter der Hitze

Offenbach. Mit Temperaturen vielerorts deutlich über 35 Grad hat auch Deutschland am Dienstag die Gluthitze über Europa zu spüren bekommen. Im Westen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten – am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als wärmster Ort heraus. Damit war der Dienstag aber der bisher heißeste Tag dieses Jahres.

Vor einem Monat (19. Juni) waren in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen worden. Der Hitzerekord für Deutschland wurde in diesem Jahr also nicht geknackt: Er liegt bei 41,2 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld.

Für Deutschland sprach der DWD von einer „starken Wärmebelastung“. „Der Hitze-Schwerpunkt liegt im Bereich vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen, dabei sind vor allem tiefe Lagen am Rhein und Ballungsräume wie das Ruhrgebiet prädestiniert“, erklärte die Meteorologin Sabine Krüger. An vielen Orten wurden 38 Grad gemessen, wie es am Abend vom DWD hieß. In Mannheim wurde um 16 Uhr ein Höchstwert von 37 Grad verzeichnet.

In Großbritannien überstiegen die Temperaturen erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen die Marke von 40 Grad. Dort kam der Bahnverkehr nur mit großen Verspätungen voran oder fiel sogar ganz aus, weil die Infrastruktur nicht auf so hohe Temperaturen ausgelegt ist.

Warnung vor hohen Ozonwerten

Viele Menschen suchten Abkühlung in schattigen Parks, an den Badeseen der Region oder in Schwimmbädern. Bei der Hitze sollte man unbedingt darauf achten, viel zu trinken, rieten Experten und Expertinnen etwa vom Bundesgesundheitsministerium. Gleichzeitig rief Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Menschen dazu auf, Wasser zu sparen. Zwar sei die Trinkwasserversorgung nicht gefährdet, sagte die Grünen-Politikerin bei ntv.de. Aber: „Damit das in Zukunft so bleibt, soll jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Wassersparen leisten.“ Der EU-Klimawandeldienst Copernicus warnt unterdessen vor einer gesundheitsschädlich hohen Ozonbelastung.

Wegen der ausgetrockneten Böden bestand in Deutschland höchste Waldbrandgefahr. Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) appellierte an alle, in Wäldern besonders vorsichtig zu sein. „Die aktuelle Hitzewelle und die herrschende Trockenheit sorgen dafür, dass die Waldböden vielerorts mit vertrockneten, leicht entzündlichen Blättern, Zweigen und Nadeln bedeckt sind. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe reicht aus, um einen folgenschweren Waldbrand auszulösen“, sagte sie.

Unter dem Eindruck der Hitzewelle endete am Dienstag der Petersberger Klimadialog. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) rief angesichts des Klimawandels alle Staaten zum schnellen Umsteigen auf erneuerbare Energien auf. „Die alte fossile Welt ist unaufhaltsam im Untergang begriffen, die neue Welt ist eine der erneuerbaren Energien“, sagte sie. dpa