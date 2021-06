Deutsche Stadien in Regenbogenfarben

München/Mannheim. Nach dem UEFA-Verbot für eine Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben wollen andere deutsche Stadionbetreiber ein deutliches Zeichen für Toleranz und Gleichstellung setzen. Während der EM-Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn an diesem Mittwoch (21 Uhr/ZDF) sollen die Fußball-Arenen in Berlin, Frankfurt, Köln, Wolfsburg, Augsburg und Düsseldorf bunt erstrahlen. Wie Bundestrainer Joachim Löw erklärte, wird erst am Spieltag feststehen, ob der angeschlagene Routinier Thomas Müller spielen kann.

Zur Debatte um die Arena meinte er: „Grundsätzlich hätte ich mich persönlich sehr gefreut, wenn man das Stadion in diesen Farben beleuchtet hätte.“

Die Wellen schlagen wegen der verhinderten Aktion hoch. „Ich kann diese Mannschaft nicht unterstützen, weil in Ungarn das Politische und das Sportliche nicht getrennt werden“, sagt László Papp, gebürtiger Ungar, der mit seinem Partner, CDU-Stadtrat Thomas Hornung, in Mannheim lebt. Die Redaktion war vor dem Spiel bei beiden zu Gast. Nicht erst seit Ungarn ein Gesetz billigte, mit dem Homo- und Transsexuelle aus der öffentlichen Darstellung verschwinden sollen, hatte sich Papp von seinem Geburtsland mehr und mehr entfernt. dpa/see