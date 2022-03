Der Vorverkauf beginnt

Mannheim. Am Montag beginnt der Vorverkauf für den Mannheimer Maimarkt. Mehr als 200 Anbieter in der Region halten die Tickets bereit. Der Preis beträgt für Erwachsene unverändert fünf Euro im Vorkauf, an der Tageskasse dann 8,50 Euro.

Die größte Regionalausstellung Deutschlands, die an elf Tagen meist um die 350 000 Besucher anzieht, hatte wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 nicht stattfinden können. Nun ist sie wieder vom 30. April bis 10. Mai geplant – aber wegen Corona mit etwas verändertem Konzept und einem deutlich größeren Freigelände. Dafür gibt es statt der sonst 47 Zelthallen nur 31 Hallen, wo zudem Ventilatoren sowie geöffnete Planen für Luftaustausch sorgen und breitere Gänge vorgesehen sind.

Anstelle von zuletzt 1400 Ausstellern geht Maimarkt-Chefin Stephany Goschmann von rund 800 aus. „Es wird aber alles geben, was einen Maimarkt ausmacht, es ist von allem wieder etwas da – nur nicht so groß wie immer“, erklärt sie. Ganz neu sind die Sonderschauen „Die Höhle der Löwen“ zu der gleichnamigen Fernsehsendung über Erfindungen und bei „Unser Hund“. Da dreht sich alles um das geliebte Haustier.