Der Rhein als Wärmequelle

Mannheim. Im Auftrag der MVV Energie baut das Grosskraftwerk Mannheim (GKM) auf seinem Gelände eine Flusswärmepumpe. Diese soll ab Herbst nächsten Jahres dem Rhein Wärme entziehen, um klimafreundlich Fernwärme zu erzeugen. Am Montag haben die Bauarbeiten offiziell begonnen.

Die Pumpe hat eine Leistung von 20 Megawatt. In Spitzenzeiten werden im Fernwärmenetz rund 1000 Megawatt benötigt. Die Anlage kostet rund 15 Millionen Euro. Der Bund fördert sie als eines von deutschlandweit fünf Pilotprojekten mit knapp sechs Millionen Euro. Bis 2030 will die MVV die Fernwärme für die 165 000 Haushalte in der Region klimaneutral erzeugen. mig