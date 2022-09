Der erste Teil des Stegs steht

Mannheim. Das erste von drei Bauteilen des Panoramastegs in der Feudenheimer Au ist fertig montiert worden. Am Samstag wurde das 95 Tonnen schwere Teil von einem riesigen, 900 Tonnen schweren Raupenkran auf die Fundamente gehievt. Die restlichen beiden Bauteile sollen in den kommenden Nächten eingehoben werden.

Für Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau, ist damit „ein Meilenstein erreicht“. Der Panoramasteg sei – neben der Seilbahn, die aber nach der Großveranstaltung 2023 wieder abmontiert wird – „ein prägendes Bauwerk mit dauerhafter Ausstrahlung“. Der 81 Meter lange, 250 Tonnen schwere Steg aus wetterfestem Cortenstahl soll vom Spinelli-Areal, einem der beiden Bundesgartenschau-Gelände, 43 Meter freitragend über das im Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au angelegte Gewässer ragen und den Besuchern beste Aussicht über die Au, aber auch Richtung Innenstadt und Bergstraße bieten.

Ehe der riesige Raupenkran die Stahlteile anheben kann, müssen ihm erst vier Autokrane assistieren und die Teile in Position bringen.