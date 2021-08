Delta-Variante treibt Pandemie

Berlin/Mannheim. Die Corona-Infektionen in Deutschland werden laut Robert Koch-Institut (RKI) nun fast ausschließlich von der hochansteckenden Delta-Variante verursacht. Die Sieben-Tage-Inzidenz wächst schneller und früher als voriges Jahr um diese Zeit. Nach Angaben des RKI von Freitag liegt sie bei 20,4 – nach 19,4 am Vortag und 4,9 beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli. Während es Anfang Juli noch vom RKI hieß, dass mindestens die Hälfte der Neuinfektionen auf Delta zurückgehe, sind es nun fast alle (97 Prozent).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesundheitsämter könnten nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen, hieß es. Gleichwohl liegen die Zahlen zu Behandlungen auf Intensivstationen weiter auf einem „niedrigen Niveau“. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen berücksichtigt werden.

Impfungen für kleinere Kinder?

Der bisherige Anstieg der Inzidenz spielt sich vor allem bei den seltener von schweren Verläufen betroffenen Altersgruppen der Zehn- bis 34-Jährigen ab. Das RKI sieht eine solche Tendenz aber inzwischen auch in den weiteren Altersgruppen bis 49. Während die höchsten Werte von knapp 50 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche bei den 20- bis 24-Jährigen verzeichnet werden, sind sie bei den Menschen ab 55 Jahren noch einstellig – teils zeigen sich aber auch in diesen Gruppen inzwischen leichte Anstiege. Die Impfquoten bei den Menschen über 60 sind in Deutschland höher als bei den Jüngeren.

„Der aktuelle Anstieg ist sicherlich auf die höhere Infektiosität der Delta-Variante zurückzuführen“, erklärte der Epidemiologe Rafael Mikolajczyk von der Universität Halle-Wittenberg auf dpa-Anfrage. Mit dem Schulbeginn rechne er damit, dass sich der Trend fortsetzt. Die möglichen Auswirkungen seien derzeit schwer abzusehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FDP-Politiker Hans-Ulrich Rülke kann es sich vorstellen, dass auch Sechs- bis Zwölfjährige geimpft werden. „Wenn die Ständige Impfkommission grünes Licht für Impfungen von Zwölf- bis 18-Jährigen gibt, halte ich es für möglich, dass auch Daten erhoben werden, die es am Ende erlauben, auch die Jüngeren zu impfen“, sagte der baden-württembergische FDP-Landtagsfraktionschef dieser Redaktion. Ohne die Impfungen von Kindern und den Einbau von Luftfiltern in den Klassenzimmern müssten die Schulen im Herbst womöglich wieder geschlossen werden.

Auch in Mannheim bereitet das stockende Impftempo Sorge. Die Stadt will mit weiteren Sonderaktionen – etwa dem mobilen Impfbus am Wasserturm und auf dem Marktplatz – gegensteuern. Die Inzidenz ist auf 28 gesunken. dpa/was/sma