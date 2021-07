Delta-Variante nimmt stark zu

Berlin/Speyer. Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche dürfte nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) bereits auf die ansteckendere Delta-Variante zurückgehen. Es sei damit zu rechnen, dass die in Indien entdeckte Mutante derzeit „mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht“, schreibt das RKI in einem Bericht vom Mittwochabend. Delta werde auch bald in Deutschland vorherrschend sein, nun müssten die absoluten Infektionszahlen möglichst niedrig gehalten werden, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Minister rief die Menschen dazu auf, sich vollständig impfen zu lassen. Auch Tests seien en masse verfügbar. „Es liegt an uns, ob Delta eine Chance hat.“ Die Deutschen hätten es selbst in der Hand, ob nach einem schönen Urlaub auch eine schöne Zeit im Herbst komme.

Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum 14. bis 20. Juni wird im RKI-Bericht mit rund 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor, als es noch 17 Prozent waren. Insgesamt setzt sich damit der deutliche Zuwachs des Delta-Anteils seit Ende Mai weiter fort. Zu der Entwicklung hatte sich RKI-Chef Lothar Wieler bereits am Montag in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern geäußert, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfahren hatte. Mit Blick auf die nachgewiesenen Delta-Fälle spricht das RKI von einer „leichten Zunahme“. Nachdem in der Woche vom 31. Mai bis zum 6. Juni noch 410 solche Ansteckungen erfasst wurden, bekam das RKI vom 14. bis zum 20. Juni bereits 724 gemeldet. Es wird aber nicht jede positive Probe auf Varianten hin untersucht.

Fallzahlen sinken weiter

Auch in der Rhein-Neckar-Region kommt es immer wieder zu Infektionen mit der neuartigen Delta-Variante: So musste sich beispielsweise eine Ärztin aus dem Speyerer St. Vincentius-Krankenhaus in Quarantäne begeben. Wie das Krankenhaus mitteilte, hatte sich die Medizinerin trotz doppelter Impfung mit Delta infiziert. 20 Kontaktpersonen mussten sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Der Mitarbeiterin gehe es aber vermutlich wegen der Impfung den Umständen entsprechend gut.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland rückläufig. Fachleute befürchten jedoch eine Trendumkehr mit zunehmender Delta-Verbreitung. Die bisherige Entwicklung liegt vor allem am massiven Rückgang der Fälle durch die zuletzt vorherrschende Variante Alpha: Für sie gibt das RKI im Bericht ein Absinken der geschätzten Sieben-Tage-Inzidenz von 76 auf rund 5 über einen Zeitraum von sechs Wochen an. Die Inzidenz von Delta nahm demnach in den letzten drei beobachteten Wochen zu: von 2,0 auf 3,2. dpa/sal