Berlin/Mannheim. Nachdem der Gipfel zum schleppenden Impfstart in Deutschland mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag wenig Konkretes hervorgebracht hatte, rückt die nächste Beratung schon in den Blick: Am Mittwoch in einer Woche wollen Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber entscheiden, ob der bis 14. Februar befristete Lockdown erneut verlängert wird. Politiker machen wenig Hoffnung auf Lockerungen.

AdUnit urban-intext1

In der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ zeigte sich Merkel indes grundsätzlich offen für die Anwendung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V. Jeder Impfstoff sei in der EU willkommen, aber zugelassen werde er nur, wenn der zuständigen EU-Behörde EMA die notwendigen Daten vorliegen.

Der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Markus Jerger, sagte: „Der Impfgipfel war keinesfalls ein Gipfel, sondern das Tal der Unverbindlichkeiten. Weder eine verbindliche Exit-Strategie noch ein klarer Fahrplan für Lockerungen der Freiheitsrestriktionen für Betriebe und Bürger sind sichtbar.“ Industriepräsident Siegfried Russwurm forderte einen „Fahrplan für Lockerungen“, wo immer sie auf Basis verlässlicher Daten über das Infektionsgeschehen möglich würden.

Der Handelsverband Deutschland mahnte in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der Lockdown dürfe „nicht ohne Öffnungsperspektive fortgesetzt werden“. „Wir brauchen endlich eine konkrete Perspektive“, sagt auch Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden. Vizepräsident Hendrik Hoffmann sieht die Politik außerdem in der Pflicht, für Umsatzausfälle aufzukommen. „Jeder Euro, der fehlt, muss entschädigt werden.“

Kretschmann vorsichtig

AdUnit urban-intext2

Viel Hoffnung auf Lockerungen machen Ministerpräsidenten verschiedener Länder unterdessen nicht. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle.

Die Corona-Zahlen in Mannheim gehen derweil weiter zurück. Am Dienstag wurden 29 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner – liegt nun bei 64,1. Gesundheitsamtschef Peter Schäfer sprach im Gemeinderat von einem „recht kontinuierlichen Abwärtstrend“. Allerdings gibt es auch zwei weitere Todesopfer. Eine über 70-jährige Frau und eine über 80-Jährige verstarben in Mannheimer Kliniken.

AdUnit urban-intext3

Außerdem wird in Mannheim auch der Einsatz der Bundeswehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum vierten Mal ausgeweitet. Statt zuvor 30 helfen nun 45 Soldaten in den Alten- und Pflegeheimen, Besucher und Mitarbeiter regelmäßig auf das Coronavirus zu testen. dpa/cs/pwr/sma