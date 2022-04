Debatte um Grabstätte

Speyer. Der 92. Geburtstag des vor fünf Jahren verstorbenen Altkanzlers Helmut Kohl am Sonntag, 3. April, steht weiter im Zeichen einer Diskussion um die Grabstätte in Speyer. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hat die Witwe Maike Kohl-Richter darauf hingewiesen, dass sie Umzäunung und Videokamera entfernen lassen solle. Das Grab solle in einen „finalen“ Zustand gebracht werden. Maike Kohl-Richter (unser Bild) sagte gegenüber dieser Redaktion über ihren Anwalt, dass sie den letzten Willen ihres Mannes erfülle und kündigte Gespräche mit der Oberbürgermeisterin an. sal (Bild:dpa)

