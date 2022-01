Debatte über Atomkraft

Mannheim. Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hat vor einseitigen Positionen beim Klimaschutz gewarnt. „Wir sollten hier die deutsche Brille mal für einen Moment ablegen. Bei uns hat die Ablehnung der Atomenergie ja fast schon religiöse Züge. Die Skandinavier und die Franzosen sehen das ganz anders“, sagte Heinemann in einem Interview mit dieser Redaktion.

Die Strompreise in Frankreich seien dank der Atommeiler niedrig, die in Deutschland dagegen hoch. „Wir schalten ein Atomkraftwerk nach dem anderen ab, obwohl wir gar nicht wissen, woher die regenerative Energie so schnell herkommen soll“, sagte Heinemann. was