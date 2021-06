Das Ziel heißt Null CO2

Mannheim. Mit wissenschaftlicher Begleitung und umfassender Bürgerbeteiligung will Mannheim klimaneutral werden. Bis 2050, so eine Studie des Wuppertal-Instituts, sei das machbar. Viel früher, schon bis 2030, könne das Ziel Null CO2 erreicht werden, sagen Umweltverbände und Klimaschutz-Initiativen. Acht Strategiegruppen aus Experten und Betroffenen sollen nun die konkreten Schritte erarbeiten, die zur Klimaneutralität führen. Ein wesentlicher Baustein dabei ist – wie mehrfach berichtet – die Abschaltung des Mannheimer Grosskraftwerks.

AdUnit urban-intext1

Die Verkehrswende ist Teil des Klima-schutz-Aktionsplans. © Michael Ruffler

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Klimaneutrales Mannheim: Spürbare Veränderungen nötig Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Umweltpolitik Wie Mannheim klimaneutral werden möchte Mehr erfahren Politik Klimaschutz ganz oben auf der Agenda Mehr erfahren

Aber auch in vielen anderen Bereichen wie zum Beispiel beim Verkehr oder der Gebäudesanierung sind schnell Veränderungen nötig – und nach Angaben der Wissenschaft auch erreichbar. Bis zum Frühjahr 2022 soll der Aktionsplan fertig vorliegen. Noch in dieser Woche will der Lenkungskreis aus Gemeinderat und Stadtverwaltung sowie beratenden Experten den Start des Projekts freigeben, ab Juli können dann die Strategiegruppen an die Arbeit gehen, wie Mannheims Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) ankündigte.