Mannheim. Der Krieg in der Ukraine ist in Mannheimer Schulen und Kindertagesstätten ein großes Thema: Lehrer stehen vor der Herausforderung, den Krieg altersgerecht aufzugreifen und die Mädchen und Jungen nicht mit ihren Ängsten und Sorgen allein zu lassen. „Es ist unsere pädagogische Aufgabe, uns dieser Herausforderung zu stellen“, sagt Mikhail Aronikov, Lehrer am Ludwig-Frank-Gymnasium, der russische und ukrainische Verwandte hat. Experten empfehlen, das Thema nicht zu tabuisieren. „Man sollte altersangemessen und mit Blick auf die Fähigkeiten der Kinder das Gespräch suchen“, sagt Ulrike Scheurich von der städtischen Fachberatung Pädagogik. seko

