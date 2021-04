Daheim mehr Spielen als Lernen

München. Kinder und Jugendliche haben einer Umfrage zufolge während der Schulschließungen zu Jahresbeginn mehr Zeit mit Computerspielen, sozialen Netzwerken oder ihrem Handy verbracht als mit Lernen. Jeden Tag gingen ihnen im Vergleich zur Zeit vor Corona mehr als drei Stunden Lernzeit verloren, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag mitteilte.

Neuer Grenzwert

Die Debatte um Inzidenzgrenzen für weitere Schulschließungen hält unterdessen an. An diesem Mittwoch will der Bundestag die sogenannte Bundes-Notbremse beschließen, die vorsieht, dass Schulen auf Fernunterricht umstellen müssen, sobald in der jeweiligen Region die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als 165 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner beträgt.

Schülerinnen und Schüler lernten während der Schulschließungen der Umfrage zufolge statt im Schnitt täglich 7,4 Stunden – wie vor der Pandemie – nur noch 4,3 Stunden. Das ist zwar etwas mehr als im ersten Lockdown, doch die Forscherinnen und Forscher des Ifo-Instituts sind von der Politik enttäuscht: Auch mit „langer Vorlaufzeit und nach eindringlichen Appellen von Eltern und Wissenschaft“ sei es nicht gelungen, eine angemessene Beschulung aller Kinder im Distanzunterricht sicherzustellen, schreiben sie. dpa