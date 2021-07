Corona-Zahlen steigen deutlich

Berlin/Mannheim. Unter dem Einfluss der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen steckten sich binnen sieben Tagen 10,9 Menschen pro 100 000 Einwohner an. Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli lag der Wert noch bei 4,9. Damit hat sich die Inzidenz in rund zwei Wochen mehr als verdoppelt. Der sogenannte R-Wert liegt seit rund zwei Wochen über dem Wert von 1, am Dienstag bei 1,16. Die Zahl bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 116 weitere Menschen anstecken.

Die Stadt Mannheim will mit einer Jedermann-Impfaktion im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 Kurzentschlossene für eine Corona-Immunisierung gewinnen. Dazu wird in Kooperation mit dem Center-Management an diesem Freitag und Samstag jeweils zwischen 15.30 und 19.30 Uhr ein sogenanntes Pop-up-Impfzentrum im ersten Obergeschoss eingerichtet. Geimpft wird das Vakzin von Moderna. Interessenten benötigen nur ein Ausweisdokument. Sofern vorhanden, sollten auch Krankenversicherungskarte und Impfpass mitgebracht werden. Für die nach vier Wochen möglichen Zweitimpfungen wird auf das Impfzentrum in der Maimarkthalle verwiesen, in das man auch ohne Termin gehen kann.

Oberbürgermeister Peter Kurz betonte am Dienstag im Hauptausschuss des Gemeinderats, solche niederschwelligen Impfangebote seien gerade angesichts der grassierenden Delta-Virusvariante und des zunehmend stockenden Impftempos von großer Bedeutung. In der Maimarkthalle, die Kapazitäten für bis zu 2000 Impfungen täglich habe, hätten zuletzt nur noch knapp 900 vorgenommen werden können. Daher werde man dort nun von Zwei- auf Einschichtbetrieb umstellen.

Schrittweise vorgehen

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, warnte, die Corona-Beschränkungen in Deutschland auf einen Schlag aufzuheben. „Jetzt die Einschränkungen unserer Kontakte einfach fallen zu lassen und ,alles zu öffnen’ wäre brandgefährlich“, sagte Montgomery dieser Redaktion. Wer dies tue, riskiere den Einstieg in die vierte Welle. Es müsse stattdessen schrittweise und kontrolliert vorgegangen werden. Man dürfe nicht vergessen, wie trügerisch die Infektionszahlen letzten Sommer dahergekommen seien, „und welche destruktive Kraft das Virus danach entwickelte“. Die vierte Welle werde kommen – „ob als leises Plätschern oder als wilde Brandung – das hängt von uns ab.“

Die derzeitige Lage halte er für eher unproblematisch, erklärte der Epidemiologe Hajo Zeeb. Durch den Rückreiseverkehr müsse man aber mit stärker steigenden Zahlen rechnen. Dies betreffe besonders die jüngeren Ungeimpften. dpa/sma