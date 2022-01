Corona-Zahlen schnellen in die Höhe

Berlin/Rhein-Neckar. Mit Verzögerung zu anderen EU-Ländern erreichen auch in Deutschland die Corona-Fallzahlen bisher unbekannte Höhen – Tendenz steigend. So meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als 100 000 binnen eines Tages übermittelte Infektionen. Die große Frage ist nun, wie sich diese immense Zahl auf die Belegung der Kliniken und auf die sogenannte kritische Infrastruktur auswirkt, zu der beispielsweise die Energie- und Wasserwirtschaft gehört. Momentan infizieren sich vergleichsweise wenig ältere Menschen, die besonders anfällig für schwere Verläufe sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei Menschen ab 80 Jahren laut RKI zuletzt bei rund 115 – mit leicht steigender Tendenz. Für Mannheim wurden am Mittwoch 449 Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 405).

Das EDV-Problem im Rhein-Neckar-Kreis ist derweil behoben. Seit Freitag konnten nur teilweise Daten über Neuinfektionen und Virusvarianten an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt werden. Ein neues Update des Programms SurvNet, welches bis Mittwoch getestet wurde, laufe wieder stabil, teilte der Rhein-Neckar-Kreis mit. Ab Donnerstag seien somit die Zahlen wieder tagesaktuell. dpa/jpp