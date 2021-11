Corona trübt die Jubiläumsbilanz

Mannheim/Heidelberg. Zum Abschluss gab’s noch eine internationale Premiere: Der neue Spielfilm des französischen Regiealtmeisters Claude Lelouch, „L’Amour c’est mieux que la Vie“, der bislang nur im Entstehungsland gezeigt worden war, lief am Sonntagabend auf dem Filmfestival in Mannheim und Heidelberg – allerdings ohne den Regisseur. Lelouch, den das 70. Festival mit einer Hommage-Reihe ehrte, hatte der Region nur eine kurze Stippvisite am Freitag abgestattet.

Tags darauf war der 84 Jahre alte Regisseur wieder zurück nach Frankreich gereist. Auch die Corona-Lage hat bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, und so hatte die Krise auch in dieser Hinsicht Einfluss auf die Jubiläumsausgabe, die mehr als 90 Filme umfasste und 60 davon auch als Internetstream anbot. Dass die weiter steigenden Fallzahlen die Publikumsresonanz trüben würden, stand von vornherein fest.

Festivalleiter Sascha Keilholz zog am Montag dennoch eine positive Bilanz des Festivals. Er sprach von vielen zustimmenden Reaktionen. Die Besucherzahl wurde mit knapp 18 600 beziffert, davon entfielen etwa 6000 auf Streamingangebote. Vergangenes Jahr war nur eine Online-Ausgabe möglich. Die Zugriffszahlen lagen hier bei etwa 14 000.