Corona-Tests jetzt kostenpflichtig

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat verteidigt, dass Corona-Schnelltests ab diesem Montag in der Regel nicht mehr für alle gratis sind. „Kostenlose Bürgertests abzuschaffen, gebietet die Fairness vor dem Steuerzahler“, sagte der CDU-Politiker dieser Redaktion „Jeder, für den es empfohlen ist und der will, konnte sich mittlerweile impfen lassen“, argumentierte Spahn. „Deshalb werden Bürgertests ab Montag nur noch für diejenigen kostenlos sein, für die es keine empfohlene Impfung gibt. Das sind insbesondere Kinder und Jugendliche.“

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erhofft sich vom Ende der Gratis-Tests auch positive Auswirkungen auf die Impfquote. „Kostenpflichtige Tests werden dazu führen, dass sich sehr viele noch impfen lassen, weil sie eine regelmäßige Testung vermeiden wollen“, sagte er dieser Redaktion. Nicht-Geimpfte brauchen aktuelle Schnelltests inzwischen häufig für den Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen.

Ende der „Bürgertests“

Spahn verwies auch darauf, dass es Tests in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen oder auf der Arbeit weiterhin kostenlos gebe. „Das ist wichtig, um gut durch Herbst und Winter zu kommen.“ Er hob zudem hervor, dass jeder sich weiterhin kostenlos gegen Corona impfen lassen könne.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten im August vereinbart, dass das vom Bund seit März finanzierte Angebot mit kostenlosen „Bürgertests“ für alle auch ohne Corona-Symptome enden soll. Für viele Ungeimpfte wird der Corona-Alltag damit ab Montag komplizierter und teurer.

Das baden-württembergische Sozialministerium wies auf weitere Ausnahmen bei den bezahlpflichtigen Tests hin. So bleiben diese für unter Zwölfjährige ebenso gratis wie für Menschen, die aus medizinischen Gründen noch nicht geimpft worden sind. Letzteren genügt als Nachweis eine ärztliche Bescheinigung, in der die Art ihrer Erkrankung bezeichnet sein muss.

Auch für Personengruppen, für die es nicht schon seit Längerem eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission des Bundes (Stiko) gibt, bleiben Schnelltests bis zum Jahresende kostenlos. Dazu zählen Zwölf- bis 17-Jährige, Schwangere und Stillende. Ein möglicher Nachweis ist hier etwa der Mutterpass.

Auch Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus in Quarantäne begeben mussten, können sich weiter kostenlos testen lassen, wenn das zu deren Beendigung erforderlich ist. In Deutschland Studierende aus dem Ausland, die mit hier nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden, stehen bis zum Jahresende ebenfalls Gratis-Schnelltests offen. Gleiches gilt etwa für Teilnehmer an klinischen Studien über die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen.

Keine Änderungen gibt es laut Stuttgarter Sozialministerium zumindest bis Jahresende bei Schulen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hier bleiben gesetzlich vorgeschriebene Tests für alle Beteiligten, auch für Besucher, kostenlos. dpa/sma

