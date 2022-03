Corona stoppt Diebe

Mannheim/Heidelberg. Das Polizeipräsidium Mannheim, zu dem Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis gehören, hat im vergangenen Jahr einen starken Rückgang an Straftaten registriert. Wie aus der am Dienstag vorgelegten Kriminalstatistik hervorgeht, betrug die Zahl der Straftaten rund 55 000 – 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Ein Grund für den Rückgang sind laut Polizeipräsident Siegfried Kollmar „die zahlreichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie“. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg zwar, aber es gab so wenige Tote und Schwerverletzte wie lange nicht. sba/bjz

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1