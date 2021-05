Corona-Regeln in Mannheim werden ab Sonntag gelockert

Mannheim/Berlin. Jetzt kann nach menschlichem Ermessen nichts mehr schiefgehen: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim nun konstant unter 100 liegt, werden auch hier ab Sonntag umfassende Lockerungen in Kraft treten.

AdUnit urban-intext1

Dann kann etwa die Gastronomie zwischen 6 und 21 Uhr wieder öffnen, die nächtliche Ausgangssperre fällt weg, und private Treffen sind mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt, unter 14-Jährige, vollständig Geimpfte und von Corona-Genesene nicht mitgerechnet. Konzerte, Theaterstücke, Filmvorführungen und Sportveranstaltungen sind im Freien mit bis zu 100 Zuschauern möglich. Museen können wieder öffnen, der Einzelhandel darf bis zu zwei Kunden auch ohne Termin in die Läden lassen, im Bildungsbereich sind wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen zulässig. Die Teilnehmer-Obergrenze für kontaktlosen Sport im Freien erhöht sich auf 20, Sportanlagen müssen nicht mehr geschlossen bleiben.

Voraussetzung für die meisten Öffnungen sind indes umfassende Hygienekonzepte. In vielen Bereichen sind auch negative Schnelltest-Ergebnisse notwendig, die nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Vollständig Geimpfte und im vergangenen halben Jahr Genesene sind von dieser Pflicht befreit.

Offiziell hängen die Lockerungen noch von dem Inzidenzwert ab, den das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin an diesem Freitagmorgen für Mannheim ausweist. Er muss den fünften Werktag in Folge unter der 100er-Marke liegen. Mit 40 am Donnerstagabend gemeldeten Fällen wird das aller Voraussicht nach so sein. Nach den städtischen Zahlen liegt die Inzidenz nun bei 91,7. Der RKI-Wert weicht davon mitunter zwar leicht ab, allerdings in aller Regel nie so stark.

AdUnit urban-intext2

In Kraft treten dürfen die gelockerten Regeln erst am übernächsten Tag, also am Sonntag. Dann gilt in Mannheim die sogenannte Corona-Notbremse der Bundesregierung nicht mehr. Mit einer Inzidenz unter 100 wäre nun auch eine Öffnung der Freibäder möglich. Damit ist jedoch frühestens am Samstag in einer Woche (29. Mai) zu rechnen.

Klagen in Karlsruhe gescheitert

Das Bundesverfassungsgericht hat unterdessen weitere Eilanträge gegen die Notbremse abgelehnt und eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Dabei gehe es um Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Schulen, kulturellen Einrichtungen und Teilen des Einzelhandels, teilte das Gericht am Donnerstag in Karlsruhe mit. Ob die Vorschriften vereinbar mit dem Grundgesetz sind, müsse im Hauptsacheverfahren geklärt werden. Vor gut zwei Wochen hatte das Gericht bereits – ebenfalls im Eilverfahren – vorerst grünes Licht für die stark umstrittenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gegeben.

AdUnit urban-intext3

Die verbindlichen Vorgaben aus Berlin für Corona-Maßnahmen sollten unterschiedliche Regelungen in den Ländern verhindern. Sie waren am 23. April für alle Kommunen mit einer Inzidenz über 100 in Kraft getreten. Seit Tagen sinkt dieser Wert überall in Deutschland, nach Berechnung des RKI lag er am Donnerstag im bundesweiten Durchschnitt nur noch bei 68,0 (Vorwoche: 103,6). In den meisten der 412 erfassten Kreise und kreisfreien Städte ist der Wert inzwischen unter die 100er-Marke gerutscht. (mit dpa)

AdUnit urban-intext4