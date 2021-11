Corona-Lage wird dramatischer

Mannheim/Ludwigshafen. In Mannheim sind die Corona-Zahlen am Donnerstag erneut drastisch angestiegen. Das Gesundheitsamt registrierte 200 neue Fälle und zwei Todesopfer, Leiter Peter Schäfer sprach im Hauptausschuss des Gemeinderats von einem „exponenziellen Wachstum“. Das Gremium gab einstimmig grünes Licht für Pläne der Stadt, auf die sich zuspitzende Lage mit zwei zusätzlichen kommunalen Impfteams zu reagieren. Eines soll dauerhaft im Stadthaus stationiert werden, um wieder eine zentrale Anlaufstelle für Impfungen zu haben.

Als erste Kommune in Baden-Württemberg hatte Mannheim nach Schließung der Impfzentren bereits im Oktober ein eigenes mobiles Team eingerichtet, um nicht nur von den zentral vom Land in Heidelberg stationierten abhängig zu sein. Die beiden zusätzlichen Teams sollten nun „so schnell wie möglich“ ihre Arbeit aufnehmen, sagte Rathaussprecher Ralf Walther. Sofern auch der Gemeinderat nächste Woche zustimme (wovon auszugehen ist), könne es am 22. November losgehen. Angeboten würden auch Booster-Impfungen zur Auffrischung für Menschen, deren zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt.

Wieder kostenlose Bürgertests

Wütend und verzweifelt hat sich am Donnerstag Hans-Friedrich Günther, Geschäftsführer des städtischen Klinikums Ludwigshafen, über die Landes- und Bundesregierung angesichts ihrer „nicht pro aktiven und abwartenden Corona-Politik“ gezeigt. Unpräzise Botschaften hätten die Bevölkerung in der Pandemie verwirrt, und gehandelt worden sei jeweils viel zu spät, so Günther in einem Interview mit dieser Redaktion. Kaum ein gutes Haar ließ er an Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es habe zusätzliche bürokratische Hürden gegeben, die während der Pandemie eingeführt worden seien, so Günther.

Der 65-jährige Jurist war im Frühjahr in die Schlagzeilen geraten, weil er sein Klinikpersonal unter Druck gesetzt hatte, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen. Ihm gehe die Sicherheit der Patienten über alles, hatte er damals betont und für Reaktionen in ganz Deutschland gesorgt. Die Gewerkschaft Verdi hatte Günther damals „Unfähigkeit“ vorgeworfen. Der Geschäftsführer kritisiert nun seinerseits das Handeln der rheinland-pfälzischen Landesregierung bei der Öffnung der Weihnachtsmärkte. Diese ohne Zugangsbeschränkungen zu veranstalten, mache ihn fast zornig. Das Krankenhaus stehe am Ende für eine Kette von Fehlern gerade.

Wegen der stark steigenden Zahlen wollen die Ampel-Parteien unter anderem die Tests ausweiten. So, soll es schon ab kommender Woche wieder kostenlose Bürgertests geben, kündigte der voraussichtlich nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag an. Auch solle 3G am Arbeitsplatz auf den Weg gebracht werden. (mit dpa)