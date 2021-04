Corona-Lage spitzt sich zu

Berlin/Mannheim. Die immer dramatischere Corona-Lage in den Kliniken lässt den Ruf nach einem schnelleren Lockdown als geplant lauter werden. „Wir müssen jetzt handeln, jetzt auf allen Ebenen, und natürlich auch besonders auf der Ebene der Entscheider“, sagte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Donnerstag in Berlin. Die Infektionszahlen steigen weiter an. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte, „dass ohne einen Stopp dieser Entwicklung unser Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität gelangen wird“.

Die Länder sollten nicht bis zur geplanten Bundes-Notbremse warten. Baden-Württemberg wird die angekündigte „Notbremse“ der Bundesregierung schon ab kommenden Montag umsetzen. Dies teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) mit. Da man die Corona-Verordnung des Landes ohnehin am Wochenende verlängern müsse, würden die vorgesehenen Verschärfungen des Bundes direkt mit eingearbeitet. „Wir warten nicht auf den Bund, wir müssen jetzt handeln. Jeder Tag zählt in der Pandemiebekämpfung, und wir wollen den Menschen in einer Woche nicht schon wieder eine neue Verordnung präsentieren“, sagte Lucha.

Testpflicht an Schulen

Spahn verlangte von den Ländern, schon vor Inkrafttreten des Gesetzes für die Reduzierung von Kontakten zu sorgen. „Bitte nicht alle jetzt auf dieses Gesetz warten!“, sagte er.

Intensivmediziner Gernot Marx warnt vor einer sich zuspitzenden Situation auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser. „Die Lage ist dramatisch, wir haben zwar noch einige Betten in einigen Regionen frei, aber es gibt Ballungsgebiete wie Köln, Bremen und Berlin, wo es richtig knapp wird“, sagte Marx dieser Redaktion. Marx ist Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin am Universitätsklinikum Aachen und seit Anfang dieses Jahres Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Von den knapp 30 000 am Donnerstag gemeldeten Infizierten würden in spätestens 14 Tagen rund 300 bis 600 schwer erkranken und müssten auf Intensivstationen behandelt werden. „Jeden Zweiten, den wir beatmen müssen, können wir nicht zurück ins Leben bringen.“

An diesem Freitag will der Bundestag das Infektionsschutzgesetz erstmals beraten. Eine Verabschiedung ist für Mittwoch vorgesehen. Dann ist noch der Bundesrat am Zug. Die Verschärfungen sollen greifen, wenn in einer Stadt oder einem Landkreis mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen kommen. In Mannheim wurden am Donnerstag 98 neue Fälle gemeldet, die Inzidenz stieg nach Zahlen der Stadt auf 166,7. Mit einer neuen Allgemeinverfügung verhängte die Kommune eine Schnelltest-Pflicht in Kindergärten und schulischen Betreuungseinrichtungen. Sollte es bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 bleiben, starten die Schulen im Südwesten am Montag in den Wechselunterricht. Zugleich tritt eine Schnelltest-Pflicht für Schüler und das Personal in Kraft. Die Grundschulen haben die Wahl: Sie können die Tests vor Ort organisieren oder sie den Eltern mit nach Hause geben. dpa/bhr/sba/sma