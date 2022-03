Corona-Hilfe beendet

Mannheim. Die Bundeswehr beendet ihren Unterstützungseinsatz in Mannheim wegen der Coronapandemie. Zuletzt waren 25 Soldaten für das Gesundheitsamt tätig, um bei der Kontaktnachverfolgung von Infizierten zu helfen, und 15 Uniformierte an Corona-Teststationen im Universitätsklinikum. Bundesweit gibt es aber trotz des Ukraine-Krieges noch kein generelles Ende des Corona-Einsatzes der Bundeswehr. Derzeit leisten etwa 4600 Soldatinnen und Soldaten Amtshilfe in Sachen Corona, davon 3400 in Stadt- und Landkreisen und der Rest in Lagezentren oder Verbindungskommandos. In Baden-Württemberg sind noch 180 Soldaten in den Kommunen vor Ort. pwr

