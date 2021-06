Corona-Gefahrenlage etwas herabgestuft

Berlin/Stuttgart/Mannheim. Wegen der entspannteren Corona-Lage gilt nach sechs Monaten erstmals wieder eine mildere Risikobewertung für Deutschland. Die Gefahrenlage werde von „sehr hoch“ auf „hoch“ gesetzt, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag in Berlin mit. Mehrere Bundesländer kündigten spürbare Lockerungen an.

Dabei liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit 35,2 erstmals seit drei Wochen wieder etwas höher als am Vortag. Spahn und das Robert Koch-Institut werteten dies zwar nicht als Trendwende. Allerdings seien Wachsamkeit und Schutzmaßnahmen weiter nötig, damit es nicht wieder zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen komme. „Es gibt zu viele Beispiele auf der Welt, wo dann noch einmal etwas schiefgegangen ist“, mahnte der Gesundheitsminister. Am 11. Dezember war die Risikobewertung für Deutschland nach oben gestuft worden. Spahn sagte: „Die Lage wird besser, sie wird deutlich besser, aber wir sind noch mitten in dieser Pandemie.“

Mehr Präsenzunterricht

Die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) will in den Schulen nach den Pfingstferien schrittweise mehr Präsenzunterricht einführen. „Wir haben die Absicht, zwei Wochen nach den Pfingstferien auch für weiterführende Schulen bei einer Inzidenz von unter 100 Ansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen Präsenzunterricht einzuführen“, erklärte ihr Sprecher auf Anfrage. Das sei allerdings noch abhängig von der Entwicklung der Pandemie.

Ab Montag gelten im Südwesten weiter die bereits vor Pfingsten etablierten Regeln: Für Grundschüler gibt es Präsenzunterricht bis zu einer Inzidenz unter 100, die weiterführenden Schulen bieten Wechselunterricht im Bereich der Inzidenzen zwischen 50 und 100 an. „Der Wechselunterricht in Landkreisen mit einem noch etwas höheren Inzidenzgeschehen ist eine Schutzmaßnahme“, so der Sprecher. Die Zeit nach den Pfingstferien sei aufgrund des Reiseverkehrs und neuer Mutationen „eine durchaus kritische Phase“.

Auch Betriebsärzte dürfen impfen

Ab Montag dürfen auch die Betriebsärzte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmen impfen. Rund die Hälfte der 12 000 Betriebsärzte hat Impfstoff geordert. Die Bestellungen laufen wochenweise. Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, bezweifelte, dass die Unternehmen genügend Impfstoff erhalten. „In den Belegschaften könnte deutlich mehr verimpft werden als derzeit vorgesehen. Hier zeigt sich, dass die Verfügbarkeit der Impfstoffe immer noch hinter dem Bedarf zurückbleibt“, kritisierte Schnabel. Er bemängelte, dass die Betriebsärzte „nur sehr kurzfristig erfahren, wie viele Impfdosen sie bekommen“. Auch könnten sie nicht darauf vertrauen, dass sie Fehlmengen eine Woche später erhalten würden. „Das erschwert das betriebliche Impfen und wirkt wie eine Bremse“, sagte Schnabel.

Die Stadt Mannheim kündigte eine neue Jedermann-Impfaktion in einem Stadtteil mit hoher Wohndichte und sozialen Problemen an. Ab Donnerstag geht es in Teilen des Waldhofs los. In Ludwigshafen lag die Inzidenz am Dienstag den fünften Werktag in Folge unter 100. Damit werden die Maßnahmen der Bundesnotbremse am Donnerstag außer Kraft gesetzt, wie die Stadt mitteilte. Das bedeutet umfangreiche Lockerungen in Gastronomie, Handel, Sport, Kultur und Freizeit.

dpa/pre/was/sma/jei

