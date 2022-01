Corona-Chaos im Südwesten

Berlin/Rhein-Neckar. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich schon nächste Woche auf neue Corona-Regeln einstellen. Voraussichtlich gilt dann nur noch die zweithöchste Stufe, die normale Alarmstufe, die mit einigen Lockerungen verbunden wäre. Das Land will das am 12. Januar ausgesetzte reguläre Stufensystem der Beschränkungen Mitte nächster Woche wieder in Kraft setzen, wie eine Sprecherin des Staatsministeriums am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Die Regierung reagiert damit auch auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs, das das Einfrieren der Alarmstufe II mit harten Einschränkungen für Ungeimpfte für teilweise rechtswidrig erklärt hatte. Bleibt die Belastung der Krankenhäuser auf dem derzeitigen, etwas niedrigeren Niveau, gilt wieder die normale Alarmstufe. Eigentlich sieht diese Stufe deutlich weniger Einschränkungen vor. Allerdings will die Regierung die Regeln in den einzelnen Stufen noch einmal anpassen, insbesondere bei Veranstaltungen.

Ärger um PCR-Tests

Der Rhein-Neckar-Kreis kann seit Freitag wieder verlässliche Zahlen über das Infektionsgeschehen im Kreis und der Stadt Heidelberg liefern. Ein zweites Update des RKI-Programms habe die Probleme gelöst, meldete die Behörde. Allerdings sind die Inzidenzwerte mit 254,1 für den Rhein-Neckar-Kreis und 286,0 für die Stadt Heidelberg weit von den tatsächlichen Werten entfernt, da noch immer 6300 Fälle nachzutragen sind. Dieser Umstand hat auch ordnungspolitische Konsequenzen. Da die Inzidenz in Heidelberg am Freitag den fünften Tag in Folge unter dem Grenzwert von 500 lag, musste die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte kassiert werden. Diese werde dann wieder in Kraft gesetzt, wenn die Inzidenz an zwei Tagen den Wert von 500 wieder übersteigt. Dies wird wohl dann der Fall sein, wenn das Gesundheitsamt alle 6300 Fälle ins System eingepflegt hat.

Unterdessen nehmen Verbraucherschützer kommerzielle Testzentren in den Blick. Einige Anbieter informierten bei PCR-Tests nicht umfassend genug über das 14-tägige Widerrufsrecht, erklärte Peter Grieble von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wer widerrufe, müsse deshalb oft mühsam seinem Geld hinterherrennen. Zudem komme es vor, dass Ergebnisse zu spät vorlägen oder irreführende Werbung gemacht werde. Nach Angaben von Grieble wurden in Baden-Württemberg Abmahnungen in zweistelliger Zahl gegen Anbieter ausgesprochen. Auch die Verbraucherzentrale Hessen verzeichnet seit einigen Monaten Beschwerden von Bürgern, die einen PCR-Test veranlasst hatten. (mit lsw)

