CO2-Sparziele nicht bindend

Mannheim. Nach anderthalbjährigem Beratungsprozess wird der Mannheimer Gemeinderat am 17. November über den Klimaschutzaktionsplan abstimmen. Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Der Klimaschutzaktionsplan soll dafür sorgen, dass das gelingt.

Die dort enthaltenen 81 Maßnahmenbündel und mehr als 200 Aktivitäten, die CO2-Einsparungen unter anderem in den Bereichen Verkehr, Energie, private Haushalte, Unternehmen sowie der Stadtverwaltung vorsehen, sind jedoch nicht bindend. Wie Kevin Ittemann vom Klima- und Umweltdezernat der Stadt betont, soll der Klimaschutzaktionsplan „handlungsleitend“ sein, das heißt, die Verwaltung wird die Maßnahmen vorbereiten und vorantreiben und je nach Aktivität muss dann erneut darüber abgestimmt werden. Die inhaltliche Gestaltung des Klimaschutzaktionsplans hat im Wesentlichen das Wuppertal-Institut übernommen, eine Denkfabrik im Bereich Nachhaltigkeitsforschung. Bürger, Unternehmerinnen, Gewerkschafter, Umweltschützerinnen sowie Gemeinderäte waren über Arbeitskreise in den Prozess eingebunden.

Wenngleich die beteiligten Akteure die Ziele grundsätzlich unterstützen, gibt es sowohl an den Maßnahmen im Einzelnen als auch am Vorgehen der Stadtverwaltung teils scharfe Kritik. So verweist die IHK Rhein-Neckar auf die Ergebnisse ihrer Stromstudie und Einschätzungen ihrer Mitgliedsunternehmen, die es für unrealistisch halten, für Mannheim die Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Des Weiteren fordert die IHK eine stärkere Beteiligung von Unternehmen. Die Strategiegruppen beispielsweise hätten nur jeweils einmal getagt, das sei angesichts des komplexen Themas zu wenig.

Auch die Mannheimer Gewerkschaften betonen, dass es notwendig sei, einen breiten Konsens in der Bevölkerung herbeizuführen. Daneben fordern sie, die Belange der Beschäftigten mit in den Blick zu nehmen. So sei bei täglich 250 000 Pendelbewegungen in, aus und nach Mannheim Mobilität ein wichtiger Faktor. Zudem müsse zur Sicherung der Arbeitsplätze der Umbau der Industrie hin zu CO2-neutralen Produktionsmethoden und Produkten durch ein breites Qualifizierungsprogramm begleitet werden.

Klimagruppen wie Mannheim kohlefrei, Mannheim Zero und Fridays for Future halten es für kritisch, dass es keinerlei Zwischenziele bis zum Jahr 2030 gebe. „Für alle Maßnahmen werden – wenn überhaupt – nur Einsparpotenziale zum Zeitpunkt 2030 beschrieben“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. Was in den Jahren bis dahin passiere, bleibe offen. Ohne konkrete, mit Zahlen beschriebene Zwischenziele könne der gesamte Prozess aber nicht gesteuert werden, und es bleibe letztlich Glückssache, ob Maßnahmen erfolgreich seien oder eben auch nicht.