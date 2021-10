Chipkrise trifft Region

Rhein-Neckar. Die weltweite Chipkrise macht verstärkt den Unternehmen in der Region zu schaffen. Weil Mikrochips extrem knapp sind, kommt es vielfach zu Lieferverzögerungen und -ausfällen. Es trifft Konzerne ebenso wie Mittelständler. Die Folge: Unternehmen wie Pepperl + Fuchs in Mannheim, ebm papst in Mulfingen oder Binder Elektronik in Sinsheim können weniger Aufträge als möglich annehmen oder diese nur mit Verzögerung abarbeiten. Vereinzelt kommt es auch zu Kurzarbeit. Bei Audi in Neckarsulm wird teilweise nur noch auf einer Schicht produziert. Da die Chips wegen der hohen Nachfrage auch deutlich teurer geworden sind, will zum Beispiel der Lkw-Bauer Daimler Trucks die Preise erhöhen. Mit einer Entspannung des Marktes wird nicht vor Mitte 2022 gerechnet. be/tat/jung

