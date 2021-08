Chaos rund um den Flughafen

Kabul/Mannheim. Rund um den Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul herrscht weiter Chaos. Bundeswehrgeneral Jens Arlt sprach am Donnerstag von „dramatischen Szenen“. Einheimische Helfer deutscher Organisationen berichteten von verstopften und teils unpassierbaren Straßen. US-Soldaten ließen sie bei den Eingängen nicht vor, sagten zwei Ortskräfte der Deutschen Presse-Agentur. CNN-Journalistin Clarissa Ward, die als eine von wenigen ausländischen Journalisten noch vor Ort ist, sprach von einem „Tornado des Wahnsinns“. Ihr zufolge warfen Menschen Babys über den Zaun, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Taliban seien mit Peitschen und Waffen unterwegs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es ist sehr, sehr turbulent alles“, sagte Arlt, der den deutschen Evakuierungseinsatz vor Ort führt, in einer Online-Pressekonferenz des Verteidigungsministeriums, an der er telefonisch teilnahm. „Sie werden vielleicht den einen oder anderen Schuss im Hintergrund hören. Sie sehen die verzweifelten Augen der Afghanen und auch der Staatsbürger unterschiedlicher Nationen, die einfach versuchen, in den inneren Bereich des Kabul International Airports zu gelangen, das ist schon dramatisch, was wir sehen.“ Arlt sagte, „unterschiedliche Vertreter“ der deutschen Seite versuchten, in den Außenbereichen „unsere Leute“ zu finden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Evakuierung als „hoch komplizierten Einsatz“.

US-Präsident Joe Biden betonte, das Chaos beim Abzug der US-Truppen sei unvermeidbar gewesen – wegen des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung, des Militärs und der schnellen Machtübernahme der Taliban. Er versicherte im Fernsehsender ABC, die US-Soldaten am Flughafen könnten notfalls auch über den geplanten Abzugstermin am 31. August hinaus bleiben. „Wenn dort noch amerikanische Bürger sind, werden wir bleiben, bis wir sie alle rausgeholt haben.“ Auf die Frage, ob die US-Regierung Fehler gemacht habe oder ob man besser mit der Lage hätte umgehen können, entgegnete Biden: „Nein. Ich glaube nicht, dass wir es auf eine Weise managen konnten (...), um ohne Chaos rauszukommen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll.“

Comedian Kawusi tief betroffen

Nach ihrem Eroberungszug haben die Taliban am Sonntag die Macht im Land übernommen. Viele Afghanen befürchten eine Rückkehr der Schreckensherrschaft der Islamisten der 1990er Jahre, während der etwa Frauen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen waren. Viele Menschen wollen deshalb das Land verlassen. Deutschland, die USA und andere Staaten fliegen derzeit eigene Staatsangehörige und afghanische Helfer aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Comedy-Star Faisal Kawusi, in Südhessen geborener Sohn afghanischer Eltern, ist klar: „Der Westen hat uns im Stich gelassen, volle Kanne. Vor allem haben uns unsere Anführer im Stich gelassen. Und der Westen hat sie völlig falsch eingeschätzt“, sagte der 30-Jährige dieser Redaktion. Aber das Problem habe nicht gestern angefangen und werde nicht morgen aufhören. Der Komiker ist einerseits tief betroffen von der Situation, seine Familie versuche alles, um Verwandte aus Kabul zu holen: „Ich weine jeden Tag.“ Andererseits freut er sich über die Anteilnahme der Deutschen: „Denn ich hatte die Befürchtung, dass es den Medien der Welt links vorbeigeht.“ Er selbst werde versuchen, seine Popularität verstärkt zu nutzen, um etwas für die Menschen in Afghanistan zu tun. Ob und wie er das bei Auftritten verarbeite, wisse er noch nicht: „Ich muss mich darauf noch emotional vorbereiten und mir etwas überlegen. Aber so weit bin ich noch nicht.“ dpa/jpk