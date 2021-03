Berlin/Stuttgart/Mainz. Nach ihrem historischen Sieg bei der baden-württembergischen Landtagswahl haben die Grüne Bedingungen für eine Koalition aufgestellt. „Es geht um Klimaschutz, Innovationen und Zusammenhalt. Aber auch um Vertrauen und Verlässlichkeit“, sagte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand nach einer virtuellen Sitzung des Landesvorstands. Am Montag wurden die Einladungen für die Sondierungsgespräche verschickt. Es gehe dabei nach der Stärke der anderen Parteien. Am Mittwoch spreche man zuerst mit dem derzeitigen Koalitionspartner CDU, am Freitag dann nacheinander mit SPD und FDP.

In Rheinland-Pfalz strebt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach der gewonnenen Landtagswahl eine Fortsetzung der Koalition aus SPD, Grünen und FDP an. „Ich rede mit meinen jetzigen Koalitionspartnern und bin ganz sicher, dass wir etwas Gutes hinbekommen“, sagte sie dem SWR.

Auf Distanz

Nach den Landtagswahlen in den beiden Ländern gehen unterdessen die Koalitionspartner im Bund spürbar auf Distanz zueinander und schalten gut ein halbes Jahr vor der Entscheidung im Bund auf Wahlkampf um. Führende Politiker der in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stark gebeutelten Union attackierten am Montag die SPD. Diese gab wiederum das Ziel aus, nun auch bei der Bundestagswahl im September für eine Ampel-Koalition zu kämpfen.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet (Bild) forderte die SPD zu mehr Disziplin im Kabinett auf und kritisierte insbesondere Finanzminister Olaf Scholz für dessen Ankündigung von bis zu zehn Millionen Impfungen gegen Corona pro Woche. „Jeder Minister sollte sein Ressort gut bearbeiten, aber sich nicht an anderen abarbeiten, die einen schwierigen Job in dieser Zeit zu leisten haben“, sagte Laschet in Berlin nach Beratungen der CDU-Führungsgremien. Trotz der Niederlagen halten CDU und CSU an ihrem Fahrplan zur Bestimmung ihres Kanzlerkandidaten fest. Eine Kabinettsumbildung in Berlin ist laut Regierungssprecher Steffen Seibert kein Thema.

In der SPD wurde unterdessen über mögliche neue Regierungsoptionen nach der Bundestagswahl diskutiert. Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich im Bayerischen Rundfunk für eine sogenannte Ampel-Koalition mit Grünen und FDP aus. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte im Deutschlandfunk: „Es gibt Mehrheiten diesseits von CDU und CSU, und es gibt auch gute Chancen für Olaf Scholz, der Kandidat der stärksten dieser Parteien zu sein.“

Noch viele Unklarheiten

Die Grünen-Führung drückte derweil auf die Bremse: „Es ist ein völlig offenes Jahr“, sagte Parteichef Robert Habeck in Berlin. Es sei zu früh, jetzt schon Schlüsse für die Lage vor der Bundestagswahl zu ziehen. Habeck betonte mit Blick auf die Corona-Krise, noch sei völlig ungewiss, in welchem Zustand das Land dann sein werde. Es sei „absurd zu früh“, sich jetzt auf eine Regierungskonstellation im Bund festzulegen. Auch FDP-Chef Christian Lindner sagte, für Koalitionsspekulationen für die Zeit nach der Bundestagswahl im September sei es noch zu früh.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will trotz der Verluste seiner Partei in beiden Bundesländern an seinem aktuellen Kurs festhalten. Und die Linke, die den Einzug in die Landesparlamente verpasste, sieht dennoch Rückenwind für sich im Bund. Die neue Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte im Fernsehsender Phoenix, es gebe endlich eine tatsächliche Option, die CDU aus der Bundesregierung abzuwählen. dpa