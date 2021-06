CDU hängt AfD bei der Wahl klar ab

Magdeburg. Triumph für Ministerpräsident Reiner Haseloff: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sensationell gewonnen. Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF verbesserte sie sich am Sonntag deutlich. Die AfD, die in Sachsen-Anhalt als besonders rechts gilt und im Visier des Verfassungsschutzes steht, behauptete sich als zweitstärkste Kraft. Die Grünen legten leicht zu. SPD und Linke rutschten auf ihre bislang schlechtesten Ergebnisse im Land ab. Die FDP kehrt nach zehn Jahren in den Landtag zurück.

AdUnit urban-intext1

Reiner Haseloff (CDU) bleibt Ministerpräsident. © dpa

Dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl bedeutet das Ergebnis einen deutlichen Rückhalt auch für die Union und ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU). Haseloff sprach von deutlichem Rückenwind für die Bundestagswahl. „Wir sind geschlossen aufgetreten – CDU und CSU.“ Die Botschaft in Richtung Berlin sei klar: „Nur gemeinsam können wir gewinnen.“ Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, die Landtagswahl habe gezeigt, dass die CDU auch unter Laschet „regierungsfähig“ sei. Laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ist es der größte CDU-Zugewinn bei einer Landtagswahl seit dem Wahlsieg Laschets in Nordrhein-Westfalen 2017.

Neue Möglichkeiten

Die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition unter Führung von Reiner Haseloff könnte nun weiterregieren. Die Stärke der Christdemokraten und die Rückkehr der FDP in den Magdeburger Landtag eröffnen aber auch neue Koalitionsoptionen. So wären auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP möglich oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Haseloff ließ zunächst keine Präferenzen erkennen. Eine Koalition werde „nicht so einfach zu bilden sein“, sagte er am Abend. Man werde die Optionen in Ruhe prüfen. „Dann wird wirklich in aller Sachlichkeit nur danach geschaut, was ist für das Land gut. Ich denke, wir sind nicht gut beraten, uns irgendwie instrumentalisieren zu lassen, von Bundesthemen oder einer Bundestagswahl, was könnte dort konstellationsmäßig günstig für den oder den sein. Es geht um Sachsen-Anhalt, und deshalb werden wir in Ruhe miteinander sprechen.“ Eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken hatte Haseloff kategorisch ausgeschlossen.

Mehr zum Thema Kommentar Ein Alarmsignal Mehr erfahren Landtagswahl Bundes-CDU mit Rückenwind Mehr erfahren Bündnisse Wahl in Sachsen-Anhalt: Viele mögliche Optionen Mehr erfahren

Die Grünen, die im Osten traditionell schwächer sind, konnten nicht vom starken Bundestrend profitieren. 2016 hatten sie es nur knapp in den Landtag geschafft. Seither regierten sie mit CDU und SPD, lieferten sich aber vor allem mit der CDU immer wieder Auseinandersetzungen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock räumte am Abend ein, dass man sich mehr erhofft habe.

AdUnit urban-intext2

Die SPD rutschte auf einen historischen Tiefststand. Damit setzt sich der Niedergang der SPD in den ostdeutschen Ländern fort. Größter Verlierer ist die Linke, die lange als Sachwalter ostdeutscher Interessen galt. Sie rutscht auf ihr schlechtestes Ergebnis seit der deutschen Einheit ab. Die FDP kehrt in den Landtag zurück, in dem sie seit 2011 nicht mehr vertreten war. Die Landtagswahl galt als Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26. September.