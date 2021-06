CDU blickt gestärkt auf Herbst

Magdeburg/Berlin/Mannheim. Während sich die CDU-Spitze im Glanz ihres unerwartet guten Wahlergebnisses in Sachsen-Anhalt sonnt, bemühen sich Linke und SPD, ihr schlechtes Abschneiden als Ausrutscher darzustellen. „37 Prozent plus x, wie in Sachsen-Anhalt, sind möglich, wenn wir geschlossen marschieren“, sagte der Wahlsieger, Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), am Montag in Berlin. „Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat, mit dem werden wir gewinnen.“ Außerdem habe er von seiner klaren Abgrenzung zur AfD profitiert. Umfragen, in denen ein Wahlsieg der AfD möglich erschienen sei, hätten viele seiner Wähler mobilisiert.

Linke-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow sagte, es habe in Sachsen-Anhalt eine Polarisierung zwischen CDU und AfD gegeben und eine „Sicherheitswahl von etlichen Leuten, die sonst die Linke gewählt hätten“. Diese Wähler hätten schlicht verhindern wollen, dass die AfD stärkste Kraft werde.

Hennig-Wellsow und die Chefin der ebenfalls schwachen SPD, Saskia Esken, setzen mit Blick auf den Bundestagswahlkampf darauf, dass die gesunkenen Corona-Infektionszahlen im Sommer wieder mehr direkten Kontakt mit potenziellen Wählern erlauben. Die durch die Pandemie eingeschränkten Wahlkampfmöglichkeiten seien eine mögliche Erklärung für das schlechte Abschneiden ihrer Partei, sagte Esken im ARD-„Morgenmagazin“. Im Bundestagswahlkampf sei es nun wichtig, mit zentralen Themen wie höheren Löhnen und bezahlbarem Wohnen zu punkten. Kanzlerkandidat Olaf Scholz habe hohe Zustimmungswerte in genau diesen Fragen. Grünen-Parteichef Robert Habeck kündigte eine intensive Beschäftigung seiner Partei mit Themen „jenseits des Klimaschutzes“ an.

Vogel zuversichtlich

CDU-Politiker Bernhard Vogel aus Speyer sieht die Union im Aufwind. „Ich glaube, dass es den Grünen wie bei früheren Wahlen ergehen wird, als die Umfragen besser als die jeweiligen Ergebnisse waren“, sagte er dieser Redaktion mit Blick auf die Bundestagswahl. Der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen rät der Union, sich auf eine Koalition mit den Grünen einzustellen. „Ich habe das Gefühl, dass die SPD sich nach der Opposition sehnt. Für Schwarz-Gelb wird es wahrscheinlich nicht reichen. Folglich muss sich die Union darauf vorbereiten, dass sie die Grünen als Koalitionspartner brauchen könnte“, sagte Vogel. In Sachsen-Anhalt stehen die Grünen unterdessen nicht erneut für eine Koalition mit CDU und SPD zur Verfügung. Das habe der Landesvorstand beschlossen, sagte der Landesvorsitzende Sebastian Striegel am Montagabend. Nach dem deutlichen Wahlsieg von Haseloff hätten CDU und SPD auch ohne die Grünen eine Mehrheit, allerdings nur mit einer Stimme. dpa/was

