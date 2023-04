Caritas will Kirche kaufen

Mannheim. Die katholische Kirche St. Hildegard in Käfertal-Süd soll verkauft werden. Der Caritasverband der Erzdiözese Freiburg hat vor, in die 1959 bis 1961 errichtete Hallenkirche drei Stockwerke einzuziehen und sie als Pflegeschule zu nutzen, da sie ihren bisherigen Standort in Schwetzingen 2025 verlassen muss. Diese Pläne stellte Pfarrer Daniel Kunz in einer Gemeindeversammlung vor. Entschieden sei aber noch nichts, versicherte er, doch insgesamt müsse sich die katholische Kirche von mehreren Gebäuden trennen. In der Versammlung lehnten viele Gemeindemitglieder die Idee ab und verwiesen darauf, dass die Gemeinde wegen der Neubaugebiete ja sogar wachse. pwr

