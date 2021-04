Berlin/Mannheim. Mit bundesweit einheitlichen und verpflichtenden Regeln für Regionen mit hohen Infektionszahlen soll die dritte Corona-Welle in Deutschland gebrochen werden. Nach massiven Streitigkeiten kam es am Freitag zu einer überraschenden Wende bei der Strategie von Bund und Ländern: Die für diesen Montag vereinbarte Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten fällt aus – stattdessen soll unter Federführung des Bundes im Eilverfahren das Infektionsschutzgesetz nachgeschärft werden. Ziel sei es, bundesweit einheitliche Regelungen zu schaffen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Will einheitliche Regeln auf den Weg bringen: Angela Merkel. © dpa

Aus Sicht von Medizinern ist es höchste Zeit: Trotz einer steigenden Zahl von Impfungen ist die Infektionslage nach Angaben von Experten alarmierend. Intensivmediziner warnen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems: „Es brennt. Die Lage ist sehr dramatisch. Jeder Tag zählt“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verlangte, die dritte Welle müsse gebrochen, die sozialen Kontakte müssten eingeschränkt werden, notfalls auch mit nächtlichen Ausgangssperren.

Die Bundesregierung setzt darauf, dass es jetzt schnell geht: Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz sollen laut Demmer schon in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden. Die nächste Sitzung der Bundesregierung werde von Mittwoch auf Dienstag vorgezogen. Eine Ministerpräsidentenkonferenz soll es in der nächsten Woche überhaupt nicht mehr geben. Der Bundestag muss den Änderungen zustimmen, er kommt planmäßig von Mittwoch bis Freitag zusammen. Auch der Bundesrat muss die Nachschärfungen billigen. Die nächste Sitzung der Länderkammer ist am 7. Mai geplant, es könnte aber eine Sondersitzung geben.

Verordnungen bleiben bestehen

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, derzeit gebe es zu viele unterschiedliche Lockdown-Regelungen, von Schulschließungen bis zu den Anfangszeiten von Ausgangsbeschränkungen. Die Bürger brauchten Transparenz, Klarheit und die Sicherheit, dass Maßnahmen überall dort auch eingesetzt würden, wo die Infektionszahlen hoch seien. Die geplante Erweiterung des Infektionsschutzgesetzes könne nach vielen Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten und Ministerpräsidenten der vergangenen Tage nun auf die Unterstützung vieler setzen.

Für den Fall, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region den Wert von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner übersteigt, hatten Bund und Länder bereits Anfang März Regeln vereinbart: Alle Lockerungen der Corona-Maßnahmen müssten wieder vollständig zurückgenommen werden. Allerdings hat sich vielfach gezeigt, dass diese sogenannte Notbremse nicht ausreichend angewendet wird – wie etwa Merkel kritisiert hatte.

Offenbar sollen diese Regeln nun im Infektionsschutzgesetz verbindlich festgeschrieben werden. Wie die zusätzlichen Regelungen aussehen könnten, wollte Demmer am Freitag nicht sagen. „Das wäre den Verhandlungen vorgegriffen.“ Sie betonte, dass das Vorgehen in enger Abstimmung zwischen Bund und Ländern vereinbart worden sei.

Angesichts nach wie vor hoher Corona-Zahlen hat die Stadt Mannheim ihre nächtliche Ausgangssperre bis einschließlich 18. April um eine Woche verlängert. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitagnachmittag erlassen. Eigentlich hätte die Beschränkung schon an diesem Sonntag nach 17 Tagen enden sollen. Doch die baden-württembergische Corona-Landesverordnung, die ebenfalls bis 18. April gilt, sieht die Ausgangssperre unverändert in allen Kommunen vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz wie in Mannheim konstant über 100 liegt und ein diffuses Infektionsgeschehen herrscht.

In Ludwigshafen werden die Regeln bis zum 25. April verlängert, wie die Stadt mitteilte. Demnach bleibt etwa die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sowie das Verweilverbot an Wochenenden auf öffentlichen Plätzen und in Grünanlagen bestehen. dpa/jei/sma