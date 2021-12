Bundesweit strengere Regeln

Berlin/Mannheim. Im Kampf gegen die beispiellose Corona-Welle greifen im Advent in ganz Deutschland strengere Schutzauflagen – und umfassende Beschränkungen für Ungeimpfte. Bund und Länder beschlossen am Donnerstag nach langem Ringen eine Reihe von Maßnahmen mit Folgen für Millionen Bürger, um die Virusausbreitung zu bremsen. In Mannheim haben die neuen Regelungen für viele Fragen gesorgt. Die Fasnachtskampagne wurde komplett abgesagt.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte nach der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten: „Es geht um eine große nationale Anstrengung, und es geht um Solidarität.“ Er rief erneut alle zu Impfungen auf und betonte das Ziel von bis zu 30 Millionen Impfungen bis Jahresende. Die scheidende Regierungschefin Angela Merkel (CDU) sagte, weitere Maßnahmen seien nötig, um die Welle zu brechen. Die Lage sei ernst, eine mögliche „gewisse Beruhigung“ habe noch ein viel zu hohes Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut den dritten Tag in Folge leicht – auf 439,2 gemeldete Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, mahnte, seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine vergleichbare Situation im Gesundheitswesen gegeben. Bund und Länder beschlossen neue Auflagen, vereinheitlichten aber auch Regeln, die mancherorts schon gelten. Es handele sich um bundesweite „Mindeststandards“, heißt es im Beschluss.

So wird Ungeimpften im Weihnachtsgeschäft der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt, ausgenommen sind Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken. Bundesweit 2G soll auch für Gaststätten, Kinos oder Theater gelten.

Impfungen in Apotheken

In Schulen wird es in allen Klassen eine Maskenpflicht geben. Auch Kontaktbeschränkungen sind vorgesehen. Apotheken und Pflegefachkräfte sollen Impfungen übernehmen können, im Dezember kommen Millionen Dosen zusätzlich. Der Verkauf von Feuerwerk zu Silvester wird bundesweit verboten.

In Mannheim gibt es angesichts der neuen Regeln noch Unklarheiten – etwa in Sachen Silvesternacht. Mit Blick auf Feuerwerksverbotszonen und Versammlungsverbote sagte Polizeipräsident Siegfried Kollmar im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats, er werde sich jetzt mit den Einsatzkräften und der Stadt zusammensetzen und schauen, „wie wir das machen“, so Kollmar. „Letztes Jahr hatten wir mit der Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens jedenfalls eine deutlich bessere Situation.“

In Mannheim sagten die federführenden Vereine die Fasnachtskampagne ab. Dies sei angesichts der Corona-Entwicklung „alternativlos“, so Thomas Dörner, der Präsident der Karnevalskommission. Das gebiete die Verantwortung für das Publikum und die Aktiven. Ein neuer Prinz wird nicht inthronisiert. Die Stadtprinzessin, die gerade ihr Amt angetreten hat, soll auch 2022/23 regieren. In Heidelberg verzichtete die Gesellschaft „Perkeo“ auf die Kampagne. „Wenn Krankenhäuser überlastet sind, wenn Kontakte reduziert werden müssen, können wir einfach keine Fastnacht feiern!“, so Präsident Thomas Barth. dpa/imo/pwr