Bundeswehr im Feuergefecht

Berlin/Kabul. Der Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in der afghanischen Hauptstadt Kabul wird immer gefährlicher. Am Montag wurden deutsche Soldaten vor dem Flughafen in ein Feuergefecht mit unbekannten Angreifern verwickelt. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verletzt. Weil der Zugang zum Flughafen immer schwieriger wird, ist die Truppe nun auch außerhalb des gesicherten Geländes im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Daran sind übereinstimmenden Berichten zufolge auch Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte beteiligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es bleibt nicht mehr viel Zeit für die Rettungsaktion. Die militant-islamistischen Taliban, die vor gut einer Woche die Macht in Afghanistan übernommen haben, wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten über den 31. August hinaus nicht zustimmen. Diese Frist sei eine „rote Linie“, sagte ein Taliban-Sprecher dem britischen Nachrichtensender Sky News. „Wenn sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird das eine Reaktion hervorrufen“.

Strategie geändert

Am Dienstag beraten die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Wirtschaftsmächte (G7), darunter US-Präsident Joe Biden und Kanzlerin Angela Merkel (CDU), über das weitere Vorgehen. Deutschland dringt auf eine Verlängerung des Einsatzes, weil die Transportflieger erst rund 3000 Menschen ausgeflogen haben. Auf den Ausreiselisten des Auswärtigen Amts dürfte eine fünfstellige Zahl stehen. Genaue Angaben dazu macht das Auswärtige Amt aber nicht.

Zu dem Schusswechsel am Flughafen kam es nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr um 04.13 Uhr am Nordtor des Flughafens, vor dem seit Tagen Tausende Menschen warten, um auf einen der Evakuierungsflüge zu kommen. An dem Abwehrgefecht beteiligten sich offensichtlich vor allem Soldaten der inzwischen aufgelösten afghanischen Armee, die an der äußeren Zugangsschleuse zum Flughafen eingesetzt sind. Aber auch US-Soldaten, die die innere Zugangsschleuse bewachen, und Bundeswehrsoldaten griffen ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wegen der dramatischen Situation am Flughafen und der teils blockierten Zugänge ändert die Bundeswehr nun ihre Strategie und operiert auch außerhalb des geschützten Airports, um Menschen sicher zu den Flügen zu bringen. Es sei im Moment fast nicht mehr möglich, zum Flughafen zu gelangen, begründete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Schritt. „Deswegen müssen wir sehr viel stärker dazu übergehen, die Leute sozusagen abzuholen.“

Das Verteidigungsministerium bestätigte die Rettung einer Münchner Familie, die nach Berichten von „Bild“ und „Spiegel“ von Elitesoldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) in den Flughafen gebracht wurde. Bei der Geheim-Operation „Blue Light“ hätten sich die deutschen Soldaten zu Fuß vorgearbeitet und eine 19-jährige Münchnerin, ihren kleinen Bruder und ihre Mutter gerettet, hieß es bei „Bild“. Die Operation habe rund eine Stunde gedauert. Bisher hatte sich die Evakuierungsmission der Bundeswehr auf das Flughafengelände beschränkt. Zwei Hubschrauber, die zur Evakuierung von gefährdeten Menschen aus dem Stadtgebiet nach Afghanistan gebracht worden waren, kamen bisher nicht zum Einsatz. dpa