Bundesregierung will direkt mit Taliban verhandeln

Kabul. Die Bundesregierung will mit den militant-islamistischen Taliban über die Evakuierung der afghanischen Helfer von Bundeswehr und Bundesministerien sprechen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Dienstag, dass Botschafter Markus Potzel am Dienstag nach Doha ins Golfemirat Katar geschickt worden sei. Maas verwies darauf, dass auch die Amerikaner bereits mit den Taliban über die Evakuierung ehemaliger und derzeitiger afghanischer Mitarbeiter reden würden. Potzel werde in seinen Gesprächen in Doha darauf hinwirken, „dass die Möglichkeit geschaffen wird, dass sich auch Ortskräfte an den Flughafen begeben können“.

Die Taliban haben Kontrollpunkte in der Nähe des Flughafens errichtet und lassen nach Angaben des Außenministers nur Ausländer durch. Nach seinen Angaben halten sich derzeit 180 Menschen am Flughafen auf, die mit Bundeswehrmaschinen ausgeflogen werden sollen. Bei den Evakuierungsbemühungen haben die Taliban aber laut US-Regierung zugesagt, Zivilisten unbehelligt zum Flughafen in Kabul zu lassen.

Versöhnliche Töne

Die islamistische Gruppierung will indes auch weitere politische Kräfte an der Macht in Afghanistan beteiligen. Das sagte Taliban-Sprecher, Sabiullah Mudschahid bei seiner ersten Pressekonferenz in Kabul am Dienstag. „Wenn die Regierung gebildet ist, dann wird jeder einen Teil daran haben.“ Die Islamisten seien nicht für Macht hier, sondern um eine islamische Regierung aufzubauen. Der Taliban-Vizechef Mullah Baradar ist am Dienstag in Kandahar im Süden des Landes eingetroffen.

Nach ihrem rasanten Eroberungszug und der Flucht des Präsidenten Aschraf Ghani haben die Taliban am Sonntag faktisch die Macht im Land übernommen. Viele Afghanen befürchten nun eine Rückkehr der Schreckensherrschaft der Islamisten der 1990er-Jahre. Damals waren etwa Frauen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, die Vorstellungen der Islamisten wurden mit barbarischen Strafen durchgesetzt.

Taliban-Sprecher Mudschahid schlug bei der Pressekonferenz versöhnliche Töne an und versuchte derartige Bedenken zu zerstreuen. Die Taliban hätten mit niemandem Feindseligkeiten. Er versichere seinen Landsleuten, auch jenen, die in Opposition zu den Islamisten gestanden hätten, dass eine allgemeine Amnestie gelte. Die Taliban setzten sich auch für die Rechte von Frauen im Rahmen der islamischen Scharia ein. Frauen könnten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und anderen Bereichen tätig sein. Auch Medien sollten sich keine Sorgen machen. Sie müssten unparteiisch bleiben und Inhalte sollten nicht islamischen Werten entgegenstehen.

Einbrüche und Diebstähle

Überrascht zeigten sich Bewohner der Stadt darüber, dass der Fernsehsender ToloNews am Dienstag seine bekannte Moderatorin durch das Programm führen ließ, die auch einen Taliban-Vertreter interviewte. ToloNews schickte auch eine Reporterin durch Kabul, um live über die Situation in der Stadt zu berichten.

Ein Bewohner sagte, die Taliban würden über Lautsprecher die Menschen aufrufen, sie ohne Angst zu akzeptieren. Alles sei normal, sie alle seien Brüder und sie würden für Sicherheit in der Stadt sorgen.

Allerdings gab es Berichte über Sicherheitszwischenfälle in der Stadt. Taliban-Kämpfer sollen sich Zutritt zu Wohnhäusern verschafft und Autos mitgenommen haben. Gleichzeitig sagten mehrere Bewohner Kabuls auch, dass einfache Kriminelle die Ankunft der Taliban ausnutzten und wohl vorgäben, Taliban zu sein.

Chaos herrschte weiter rund um den Flughafen der Stadt. Die Start- und Landebahn war am Dienstag zwar wieder in Betrieb, dennoch versuchten weiterhin Hunderte Menschen, auf das Gelände und in der Folge auf einen Evakuierungsflug aus dem Land zu kommen. Die Taliban würden die Menschen mit einer Peitsche schlagen und auch in die Luft schießen, um sie auseinanderzutreiben, berichtete ein Augenzeuge.

Unterdessen sind die ersten Mitarbeiter der deutschen Botschaft aus Afghanistan zurück in Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur landeten sie am Dienstag in Berlin.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es derweil im Fall des Ladenburger Geflüchteten Mostafa Nazari. Möglicherweise kann der 27-Jährige als angestellte Ortskraft des Bundesunternehmens GIZ (Gesellschaft für internationale Entwicklung) auf eine Ausreise aus Afghanistan hoffen. Ansonsten sind Helfern und Freunden in Deutschland die Hände gebunden. „Ich kann ihm immer nur aufmunternde Worte schicken – aber die gehen mir langsam aus“, sagte Petra Fuhry von der Flüchtlingshilfe in Ladenburg. dpa/sko