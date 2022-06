Bundesgartenschau wird zum Lernort im Grünen

Mannheim. Die Bundesgartenschau in Mannheim, die von April bis Oktober 2023 stattfindet, soll auch zu einem lebendigen Lernort mitten im Grünen werden. Neben Sommerfest, Blumenschau, Experimentierfeld und großem Kulturprogramm ist daher ein Bildungsangebot mit dem Titel „Campus“ geplant.

Etwa 2000 Veranstaltungen sind an den 178 Tagen vorgesehen – alles ausgerichtet an den vier Leitthemen der Bundesgartenschau, nämlich Umwelt, Klima, Energie und Nahrung. Diese Themen sollten „auf lebendige Art erlebbar sein“, sagte Projektleiterin Tabea Tangerding. Dazu habe man aber „kein Programm von der Stange“ gekauft, erklärte Abteilungsleiterin Kirsten Batzler, sondern mit rund 50 Kooperationspartnern ein Programm entwickelt, das nachhaltiges Lernen für alle Altersgruppen ermögliche. Bewusst wende man sich nicht nur an Schüler und Kindergartenkinder, sondern an alle Generationen.

Ein Partner wird die Mannheimer Stadtbibliothek, deren Leiter Yilmaz Holtz-Ersahin einen monatlichen Gartensalon und regelmäßige Klimalesungen au der Seebühne mit bekannten Autoren plant. Ein „Kochsalon“ mit abendlichen Tischgesprächen bei vegetarischem Essen ist ebenso geplant wie die Anlage eines Generationenackers, auf dem die Besucher Gemüse pflanzen und ernten können, spezielle Führungen im Heilpflanzengarten im Luisenpark oder Informationen zur Vielfalt von Insekten.