Bundesgartenschau mit „Lernauftrag“

Mannheim. Auf „spielerisch, leichte Art“ will die Bundesgartenschau Mannheim 2023 die Themen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung vermitteln. Das kündigte Hanspeter Faas, verantwortlich für das Ausstellungsprogramm, jetzt an. Man wolle „mit der Schönheit der Pflanzen überzeugen“, aber doch den, wie er sagte, „Lernauftrag“ erfüllen. „Wir machen das, indem wir sehr konsequent gärtnerische Themen mit Informationen verknüpfen“, versprach er. „Solch eine Vielfalt gab es noch auf keiner Gartenschau“, so Faas.

Die Bundesgartenschau-Gesellschaft nimmt an, dass sich die meisten Besucher auf das sogenannte Experimentierfeld konzentrieren, die Fläche auf dem Spinelligelände nördlich der U-Halle. Dort soll es 17 Zukunftsgärten von jeweils 100 Quadratmetern geben, die den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen gewidmet sind – aber „mit spielerischer Leichtigkeit“. Zur Informationsvermittlung habe man zahlreiche Partner aus Verbänden, Institutionen und Hochschulen gewonnen, sagte Faas.

Auf der ehemaligen Spinelli-Kaserne findet die Buga 2023 statt. © langscheid

Ein Großteil des über 60 Hektar großen früheren Kasernenareals wird aber naturnah gestaltet, genannt „Weite Mitte“. Dennoch werde es genug Pflanzen und Blumen auf dem Gelände geben, versicherte Lydia Frotscher, die für den gärtnerischen Bereich verantwortlich ist. Ein „buntes Band“ solle das „Geschenkpapier“ sein, „das die Informationen ziert“. So sei auf dem Spinelligelände eine Wechselflorfläche von 8500 bis 8800 Quadratmetern vorgesehen.

Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach kündigte an, dass die Bundesgartenschau einen Teil ihres Energieverbrauchs selbst erzeugen wolle – durch Solardächer auf einem Teil der U-Halle.

