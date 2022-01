Bundesgartenschau ist im Zeitplan

Mannheim. Für die Bundesgartenschau in Mannheim im Jahr 2023 stehen die ersten Eintrittspreise fest. Dauerkarten, die ab 14. April angeboten werden, kosten für Erwachsene im Vorverkauf 130 Euro, später 145 Euro. Begünstigte müssen 95 Euro zahlen oder 85 Euro im Vorverkauf. Um jüngeres Publikum zu erreichen, bietet die Bundesgartenschau Menschen bis 24 Jahren eine Dauerkarte für 65 Euro an, im Vorverkauf nur für 60 Euro. Was eine einzelne Eintrittskarte kostet, steht bisher noch nicht fest. Sie gibt es erst ab Oktober.

Mit dem Verkaufsstart der Dauerkarten wolle die Bundesgartenschau-Gesellschaft „noch sichtbarer werden“, kündigte der Geschäftsführer Michael Schnellbach an. So werde man im April mit Aktionen in der gesamten Innenstadt die Tickets bewerben, sich zudem am Maimarkt und dem Stadtfest beteiligen. Ferner sucht Schnellbach den Schulterschluss mit Kommunen der Region. Viernheim ist als erste Stadt eine solche Partnerschaft mit der Bundesgartenschau eingegangen.

Schnellbach sieht die Vorbereitungen der 178 Tage dauernden Großveranstaltung, die ein Dreiklang aus Experimentierfeld zur Nachhaltigkeit, Blumenschau und Sommerfest darstelle, „absolut auf dem richtigen Weg“. Das Ausstellungsgelände, die frühere amerikanische Kaserne Spinelli-Barracks zwischen Feudenheim und Käfertal, habe sich bereits im vergangenen Jahr „von Tag zu Tag“ verändert und auch die Bauarbeiten im Luisenpark als zweiter Gartenschau-Fläche liefen planmäßig. Er sei deshalb „guter Dinge“, versicherte Schnellbach.

„Müssen uns ordentlich sputen“

Gelassen äußerte sich ebenso Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschauen Koblenz 2011 und Heilbronn 2019, der nun für Mannheim als Abteilungsleiter Ausstellungen arbeitet. Zwar gebe es einen „strammen Zeitplan“, räumte er ein. „Wir wissen, wir müssen uns ordentlich sputen“, so Faas, „aber alle sind hoch motiviert“. Man stehe aber noch vor einem „anstrengenden, entscheidenden Jahr“.

Laut Faas ist es gelungen, 40 Partner zu gewinnen, die 50 Ausstellungsbeiträge zu den vier Leitthemen der Bundesgartenschau - Klima, Umwelt, Energie und Nahrung - umsetzen. „Wir sind hundertprozentig belegt, aber wenn jemand noch einen tollen Beitrag hätte, würden wir ihn nicht zurückweisen, sondern eine Möglichkeit finden“, erklärte er. 17 Zukunftsgärten sollen als gartenkünstlerische Inszenierungen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verkörpern.

„Richtig Gas geben“ wollen in diesem Jahr die Gärtner, so Lydia Frotscher, die Leiterin der gärtnerischen Abteilung. Von den 2023 geplanten zusätzlichen Bäumen seien bereits 1700 gesetzt, „100 kommen pro Woche dazu“. Die im Herbst angelegten Rosenbeete sollen schon in diesem Jahr erstmals blühen. Derzeit würden 190 000 Pflanzen für den Frühlingsflor 2023 und noch mal 127 000 Pflanzen für den Sommer bestellt. Hinzu kommen rund eine Million Blumenzwiebeln. Ferner werde gerade das Konzept für die 19 Hallenschauen erarbeitet.

Projektleiter Fabian Burstein hat bereits 1600 kulturelle Programmpunkte mit rund 50 Kooperationspartnern fest verabredet, darunter mit der Popakademie „Afterwork-Seilbahn-Konzerte“.

