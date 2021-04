Berlin/Mannheim/Ludwigshafen. Auf die Menschen in weiten Teilen Deutschlands kommen Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben zu. Entsprechende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes hat die Bundesregierung am Dienstag beschlossen. Ziel ist die bessere Eindämmung der Corona-Pandemie. Kommende Woche könnten die Neuerungen erst vom Parlament beschlossen werden und dann den Bundesrat passieren.

AdUnit urban-intext1

Vorgesehen sind nun unter anderem nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Außerdem dürfen dann die meisten Läden und die Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie die Gastronomie in der Regel nicht öffnen. An Schulen soll Präsenzunterricht bis zu einer Inzidenz von 200 mit zwei Coronatests pro Woche gestattet werden. Darüber ist Homeschooling vorgesehen.

In Mannheim würden sich mit den geplanten Maßnahmen fast nur im privaten Bereich Änderungen ergeben. Private Treffen wären dann wieder mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt möglich, unter 15-Jährige nicht mitgerechnet. Und die seit 26. März geltende nächtliche Ausgangssperre bliebe auf unbestimmte Zeit in Kraft, solange die Inzidenz nicht wieder unter die 100er Marke sinkt.

Im Ludwigshafener Klinikum sind unterdessen die Intensivkapazitäten nahezu ausgeschöpft. Von 51 Intensivbetten plus sechs Überwachungsplätzen seien derzeit 48 belegt, teilt eine Sprecherin mit. Allein 18 Covid-Patienten werden aktuell intensivmedizinisch behandelt, vier sind an Lungenmaschinen (ECMO) angeschlossen. Am Mannheimer Klinikum droht derzeit hingegen noch kein Engpass. dpa/sma/jei

AdUnit urban-intext2