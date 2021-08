Bund zahlt eine Million für Mannheimer City Airport

Mannheim. Der Mannheimer City Airport könnte auf einen Schlag sein Minus im laufenden Geschäftsjahr decken. Der Grund: Der Bund will auf Dauer die Kosten für die Fluglotsen übernehmen, die der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH entstehen, die den Regionalflughafen betreibt. Die Ausgaben belaufen sich pro Jahr auf rund eine Million Euro. Das Geld soll am 1. September fließen. Bisher unterstützte der Bund nur die großen und nicht die kleinen Flughäfen in Deutschland. „Diese Ungleichbehandlung haben wir jahrelang angeprangert. Wir sind froh, dass wir uns jetzt endlich durchgesetzt haben“, sagte Geschäftsführer Reinhard Becker dieser Redaktion. Ohne die Finanzspritze des Bundes würde sich das Minus im laufenenden Geschäftsjahr auf geschätzt rund eine Million Euro belaufen, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht.

Eine Maschine der Mannheimer Rhein-Neckar Air. © Michael Ruffler

Die Flugplatzgesellschaft leidet darunter, dass die Rhein-Neckar Airline (RNA) gegenwärtig keine Geschäftsreisen anbieten kann. Dreimal pro Woche fliegt die RNA die Urlaubsinsel Sylt an.