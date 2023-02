Bund will Stromnetz kaufen

Bayreuth. Die Muttergesellschaft des größten Übertragungsnetzbetreibers in Deutschland Tennet gehört dem niederländischen Staat. Dem sind die Kosten des Netzausbaus im Nachbarland zu teuer. Den Eigenkapitalbedarf dafür beziffert Tennet auf 15 Milliarden Euro. Übernimmt jetzt der Bund?

Tennet will jetzt jedenfalls mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Die Bundesregierung ist nicht abgeneigt, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag bestätigte.

In Deutschland ist das Unternehmen einer der vier Übertragungsnetzbetreiber, zu denen auch die TransnetBW in Baden-Württemberg gehört. Deren Muttergesellschaft, der Karlsruher Energieversorger EnBW, will knapp die Hälfte der TransnetBW-Anteile verkaufen, um sich frisches Kapital für den Ausbau der Stromnetze besorgen zu können. Der Deal ist politisch umstritten, weil auch ein Anteil an einen privaten Investor gehen soll. Die baden-württembergischen Sparkassen haben ebenfalls ihr Interesse an dem Geschäft bekundet. dpa/was