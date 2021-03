Mannheim. Die Bundesregierung unterstützt die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, damit die Ausstellung „Eiszeit-Safari“ trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Bislang ist die Eröffnung am 18. April vorgesehen. Aus dem Programm „Neustart Kultur“ hat Berlin dem Museum 45 000 Euro bewilligt, um moderne Klimageräte zu beschaffen, da es im Museum Weltkulturen D 5 keine Klimaanlage gibt.

AdUnit urban-intext1

„Das hilft uns enorm“, freut sich Generaldirektor Wilfried Rosendahl. Zudem wird mit den Geldern der Bundesregierung ein Handy-Übertragungsnetz (W-Lan) in D 5 eingerichtet, damit die für die Ausstellung erstellte App, also eine Anwendung für das Mobiltelefon, besser genutzt werden kann. „Die kann jeder leicht herunterladen, das reduziert den Einsatz von Leihgeräten für Audioführungen, die wir aufwendig desinfizieren müssten“, erläutert er. Die „Eiszeit-Safari“ ist erstmals 2016 in der Festung Ehrenbreitstein Koblenz und seither an fünf weiteren Stationen in Deutschland und Österreich gezeigt worden. Nun kehrt sie dorthin zurück, wo sie konzipiert wurde – aber deutlich erweitert. pwr