Bürgerfest am 6. Januar

Mannheim. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kehrt Mannheim 2023 zu der Tradition zurück, das neue Jahr mit einem ganztägigen Bürgerfest mit Infoständen und Bühnenprogramm im Rosengarten zu begrüßen. Es findet wieder am 6. Januar statt. Themenschwerpunkt soll unter dem Motto „Fenster in eine nachhaltige Zukunft“ die Bundesgartenschau sein, die am 14. April eröffnet wird. Als Festrednerin wurde Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer und Geschäftsführerin der Bundesgartenschau 2005 München, gewonnen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hält, da er im Sommer 2023 nicht zur Wahl antritt, seine letzte Neujahrsansprache. pwr

