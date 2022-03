Bürger nicht überfordern!

Es hat schon Tradition: Jedes Jahr präsentieren Mieter- und Wohnungswirtschaftsvertreter, was der Klimaschutz beim Wohnen kosten wird. Jedes Jahr erhöht sich die Zahl, weil zu wenig passiert. Jetzt aber hat der Wohnungsmarkt die Aufmerksamkeit der breiten Politik. Denn hier kann besonders viel Energie eingespart werden, haben die EU und die Ampelkoalition erkannt. Jede Einsparung hilft, will man sich unabhängiger von Energieimporten machen.

© Funke Foto Services

Aber: Viel hilft nicht immer viel. Das macht die jüngste Studie der Universität Regensburg deutlich. Mancher Euro wäre besser in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert. Das heißt nicht, dass die Bundesregierung nicht auch beim Sanieren streng hinschauen sollte, ob Förderung optimiert werden kann. Angesichts knapper Haushaltsmittel ist das geboten.

Es sollte aber eine Warnung sein, die Menschen nicht zu überfordern. Das gilt sowohl für Mieter als auch für Eigentümer. Viele Mieter können die Preissteigerungen schon längst nicht mehr mitgehen, sie haben ihre Belastungsgrenze erreicht. Aber auch für Eigentümer wird es schwierig. Was ab 2024 passiert, wenn es ein De-facto-Verbot von Öl- und Gasheizungen gibt, ist noch unklar. Derzeit gibt es gar nicht genug Fachkräfte, um Wärmepumpen zu installieren. In alten Gebäuden lohnen sie sich zudem häufig nur bedingt. Wer aber mit schmaler Rente in den eigenen vier Wänden lebt, wird kaum das Geld aufbringen, um sein Haus grundlegend zu sanieren, ehe man sich eine teure Wärmepumpe einbauen lässt, nur weil kurz zuvor die Gasheizung kaputtgegangen ist.

Ambitionierte Ziele sind gerade im Gebäudebereich wichtig. Der Bund muss nun ein Fördermodell austarieren, das auf eine breite Akzeptanz stößt. Es ist eine mehr als schwierige Aufgabe.

